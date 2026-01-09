ua en ru
В Киеве возвращают тепло в дома после обстрелов, но пока не всем

Киев, Пятница 09 января 2026 19:39
UA EN RU
В Киеве возвращают тепло в дома после обстрелов, но пока не всем Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com Vitaliy Klychko)
Автор: Валерий Ульяненко

В часть домов в Киеве, оставшихся без теплоснабжения из-за ночного массированного обстрела, уже вернули тепло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко в Telegram.

Он рассказал, что отопление восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. Мэр Киева также напомнил, что в целом после ночного обстрела без тепла остались почти шесть тысяч многоэтажек.

"Сейчас работники "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры", - говорится в заявлении мэра столицы.

Кличко отметил, что ликвидация последствий обстрелов в Киеве продолжается, и коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить услуги горожанам.

Атака на Киев и область 9 января

Напомним, россияне ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.

Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.

Отметим, в КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.

