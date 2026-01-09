В Киеве возвращают тепло в дома после обстрелов, но пока не всем
В часть домов в Киеве, оставшихся без теплоснабжения из-за ночного массированного обстрела, уже вернули тепло.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление столичного мэра Виталия Кличко в Telegram.
Он рассказал, что отопление восстановили жителям 1083 жилых домов в Подольском, Оболонском и Дарницком районах. Мэр Киева также напомнил, что в целом после ночного обстрела без тепла остались почти шесть тысяч многоэтажек.
"Сейчас работники "Киевтеплоэнерго" совместно с управляющими жилых домов и другими службами теплоснабжающих компаний осуществляют настройку внутридомовых систем отопления, чтобы подать тепло непосредственно в квартиры", - говорится в заявлении мэра столицы.
Кличко отметил, что ликвидация последствий обстрелов в Киеве продолжается, и коммунальщики делают все, чтобы как можно быстрее восстановить услуги горожанам.
Атака на Киев и область 9 января
Напомним, россияне ночью нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области десятками беспилотников, баллистикой и крылатыми ракетами "Калибр". В Воздушных силах рассказали, что столицу ракеты и дроны атаковали с разных сторон.
В городе в целом повреждены 19 многоэтажек. Под удар попало и посольство Катара. В результате атаки РФ на Киев ранения получили 25 человек, еще четверо погибли.
Во всем Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии в результате массированного ночного обстрела и перегрузки сетей.
Отметим, в КГГА объяснили, что слив воды из систем отопления является стандартным техническим мероприятием при минусовой температуре. Такой шаг позволяет предотвратить повреждение сетей и оборудования.
Мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан по возможности выезжать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла.