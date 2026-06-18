У Києві, Полтаві та Сумах пролунали вибухи

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих ударних дронів. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні КМВА о 04:03.

Через кілька хвилин військові попередили, що в районі Борисполя зафіксували дрони, які летять курсом на Київ. Вже о 04:30 в столиці було чути роботу ППО.

Окрім того, ЗМІ приблизно в цей час писали, що вибухи лунають також в Полтаві та Сумах. Повітряні сили ЗСУ писали, що на Полтаву летіла група ворожих дронів, а на Сумщині фіксувалися пуски КАБ.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:38 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, тривога продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Новина доповнюється...