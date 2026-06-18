РФ атакувала Україну балістикою: у Києві та Полтаві пролунали вибухи
Росія в ніч на 18 червня атакувала Київ та Полтаву балістикою, в містах було чути декілька вибухів станом на 1:30.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Київської ОВА Тимура Ткаченка та "Суспільне".
"Ворог атакує столицю балістичними ракетами. Будьте в безпечних місцях до відбою тривоги", - написав голова ОВА.
Щодо Полтави, ЗМІ повідомили про шість вибухів в обласному центрі, а Повітряні Сили в 1:24 повідомили ще про пуски ракет на Полтавщину.
Військові ПС повідомляли про загрозу балістики з півночі приблизно опів на першу ночі. Перед цим було оголошено про загрозу дронів в кількох регіонах та пуски КАБів на Запоріжжя.
Попередній масований обстріл Києва
Як відомо, 15 червня РФ влаштувала нічний терор столиці, запустивши 60 ракет та ударні дрони. Під час атаки ворог цілеспрямовано вдарив по Успенському собору Києво-Печерської лаври, через що виникла пожежа.
Окрім цього, у Києві було зафіксовано багато пожеж, постраждала цивільна інфраструктура - горіли житлові будинки, частина з яких зазнала руйнувань. Також пожежа охопила магазини, склади, нежитлові будівлі, авто та інші споруди.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що масований російський удар по Україні в ніч на 15 червня не випадковий. За його словами, він пов'язаний із днем народження президента США Дональда Трампа.