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СБУ встановила, якими дронами Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі

13:14 15.06.2026 Пн
2 хв
Окупанти цілеспрямовано вдарили по тій частині Києва, де розташована Лавра
aimg Валерій Ульяненко
СБУ встановила, якими дронами Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі Фото: уламки ворожого дрона-камікадзе (Getty Images)
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Російські окупанти цілеспрямовано вдарили по тій частині Києва, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький Арсенал". Для цього вони використали дрони "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ та допис українського президента Володимира Зеленського.

"Підтверджено, що два російські дрони цілеспрямовано атакували ту частину міста, де розташовані Лавра та Мистецький Арсенал", - наголосив глава держави.

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СБУ встановила, що росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі безпілотником "Герань-2", що є російською версією іранського дрона-камікадзе типу "Шахед".

На місці влучання були виявлені фрагменти корпусу та двигуна ворожого дрона, який уразив Стефанівський приділ Успенського собору на території Лаври.

Фото: уламки російського дрона-камікадзе (t.me/SBUkr)

Аналіз уламків показав, що окремі його комплектуючі виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Зокрема, про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона.

Слідчі СБУ кваліфікували цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Крім того, у ніч на сьогодні російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під обстріл потрапила Києво-Печерська лавра, де в Успенському соборі спалахнула пожежа.

Також пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти культурної спадщини та цивільна інфраструктура. За останніми даними, у столиці постраждали 34 особи і п'ятеро людей загинули.

Під атакою опинилася і Київська область. У регіоні пошкоджено житлові будинки, серед постраждалих - дитина.

Також внаслідок російського удару постраждала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Пожежа знищила найбільшу та найстарішу в Україні колекцію сценічних костюмів.

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