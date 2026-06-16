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Останні атаки Росії - максимум, якого вона може досягнути, - Федоров

22:01 16.06.2026 Вт
2 хв
Чим насправді є ворожі масовані обстріли Києва?
aimg Валерій Ульяненко
Останні атаки Росії - максимум, якого вона може досягнути, - Федоров Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Останні удари росіян по Києву є спробою чинити моральний тиск на українців. Водночас вони є межею РФ, оскільки ресурси для обстрілів вони накопичує тижнями.

Про це розповів міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

Він наголосив, що країна-агресорка накопичує ресурси для масованих обстрілів України протягом кількох тижнів, однак масштаби цих ударів можуть бути граничними можливостями ворога.

"Все, що він може накопичити, це, ми бачимо, його максимум, який він може на сьогоднішній момент досягнути", - заявив міністр.

Федоров зазначив, що обстріли Києва не впливають на ситуацію на фронті та не здатні зупинити українське виробництво озброєння.

"Це не впливає ніяк на ситуацію на полі бою, це ніяк не впливає на виробництво зброї в Україні. Це просто моральний тиск, і він його продовжує чинити", - підкреслив він.

Міністр оборони також прокоментував ракетні удари окупантів по Києву і зауважив, що вони свідчать про нервовість російського керівництва.

"Але це якась агонія і нерви Путіна (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) - намагатися бити по центру міста, вбиваючи цивільних", - заявив Федоров.

Обстріл Києва у ніч на 15 червня

Нагадаємо, у ніч на 15 червня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Києву. Під обстріл потрапила територія Києво-Печерської лаври - в Успенському соборі внаслідок влучання спалахнула пожежа.

Згодом у СБУ встановили, що окупанти цілеспрямовано атакували район, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький арсенал". Для удару ворог застосував дрони типу "Герань-2".

Унаслідок атаки також зазнали пошкоджень житлові будинки, об’єкти культурної спадщини та цивільна інфраструктура. Загалом у столиці постраждали 34 людини, ще п’ятеро загинули.

Крім того, внаслідок російського удару пошкоджень зазнала Національна кіностудія імені Олександра Довженка. Пожежа знищила найбільшу та найстарішу в Україні колекцію сценічних костюмів.

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