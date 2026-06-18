В Киеве, Полтаве и Сумах раздались взрывы

«В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных дронов. Просим киевлян направиться в укрытия и оставаться там до окончания воздушной тревоги», — говорилось в сообщении КГВА в 04:03.

Через несколько минут военные предупредили, что в районе Борисполя зафиксировали дроны, летящие курсом на Киев. Уже в 04:30 в столице была слышна работа ПВО.

Кроме того, СМИ примерно в это время сообщали, что взрывы раздаются также в Полтаве и Сумах. Воздушные силы ВСУ сообщали, что на Полтаву летела группа вражеских дронов, а в Сумской области фиксировались запуски КАБ.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:38 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

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