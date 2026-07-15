У Києві подорожчав проїзд з 15 липня: як тепер економити і хто має право на пільги

15 липня у Києві почали діяти нові тарифи на проїзд. Вартість разового квитка в комунальному транспорті зросла до 30 гривень, а в маршрутках - до 25 гривень.
РБК-Україна розповідає усе, що відомо про здорожчання проїзду в Києві.
Головне:
Згідно з розпорядженням КМДА, базова ціна поїздки в метро, автобусах, трамваях та тролейбусах становитиме 30 гривень.
Однак для постійних пасажирів діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна з них (до 25 грн за поїздку при купівлі 50 одиниць).
Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень.
Ключові зміни:
Влада пояснює необхідність підняття цін подорожчанням енергоносіїв та величезними щорічними дотаціями, які зараз становлять близько 12 мільярдів гривень.
За підрахунками КМДА, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті.
Фото: нові тарифи на проїзд у Києві (kyivcity.gov.ua)
Як повідомив керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко, приватні перевізники також підвищують ціни до 25 гривень.
Основні причини такого кроку:
У Київській міській державній адміністрації (КМДА) запевнили, що підвищення вартості проїзду не скасовує пільгових перевезень. Як і раніше, витрати на безкоштовний чи пільговий проїзд відповідних категорій громадян покриватимуться коштом столичного бюджету.
Хто зберігає право на пільговий проїзд у комунальному транспорті:
Зі зростанням тарифів на проїзд автоматично збільшиться і відповідальність за безквитковий проїзд. Згідно з правилами, сума штрафу становить 20-кратний розмір вартості разової поїздки.
Тобто з 15 липня офіційний штраф за "зайця" у громадському транспорті зросте до 600 гривень.
Нагадаємо, що КМДА представила проєкт підвищення тарифів на проїзд ще 18 травня. Це одразу викликало обурення серед киян. Петиція про скасування нових тарифів менш, як за добу набрала необхідних 6 тисяч голосів. Однак влада відхилила це звернення.
Київська міська рада профспілок також звернулася до КМДА, аби відкласти впровадження нових тарифів на 6 місяців і зробити здорожчання поетапним, спершу підвищивши ціну до 20 грн. Втім, це ніяк не вплинуло на рішення влади.