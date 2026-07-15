У Києві подорожчав проїзд з 15 липня: як тепер економити і хто має право на пільги

Головне: Нові ціни: Разова поїздка в комунальному транспорті (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї) коштує 30 грн, у маршрутках - 25 грн.

Разова поїздка в комунальному транспорті (метро, автобуси, тролейбуси, трамваї) коштує 30 грн, у маршрутках - 25 грн. Як економити: У міському транспорті діє прогресивна система знижок при поповненні картки (25 грн за поїздку при купівлі 50 поїздок).

У міському транспорті діє прогресивна система знижок при поповненні картки (25 грн за поїздку при купівлі 50 поїздок). Пільги: Усі категорії пільговиків, зокрема ветерани, особи з інвалідністю, пенсіонери ("Картка киянина"), студенти та учні, зберігають право на безкоштовний або пільговий проїзд.

Усі категорії пільговиків, зокрема ветерани, особи з інвалідністю, пенсіонери ("Картка киянина"), студенти та учні, зберігають право на безкоштовний або пільговий проїзд. Штрафи: Через підвищення тарифу штраф за безквитковий проїзд зріс до 600 грн (20-кратна вартість разової поїздки).

Через підвищення тарифу штраф за безквитковий проїзд зріс до 600 грн (20-кратна вартість разової поїздки). Важливо: Раніше придбані поїздки по 8 грн дійсні до 14 вересня 2026 року. З 1 серпня впроваджується пересадковий квиток за 60 грн (90 хвилин необмежених поїздок).

Муніципальний транспорт: ціни та знижки

Згідно з розпорядженням КМДА, базова ціна поїздки в метро, автобусах, трамваях та тролейбусах становитиме 30 гривень.

Однак для постійних пасажирів діятиме прогресивна система знижок, що дозволить економити. Чим більше поїздок ви оплачуєте під час поповнення картки, тим дешевше коштує кожна з них (до 25 грн за поїздку при купівлі 50 одиниць).

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4875 гривень.

Ключові зміни:

Туристичні проїзні: Запроваджуються безлімітні квитки: 24 години - 375 грн, 48 годин - 563 грн, 72 години - 750 грн.

Запроваджуються безлімітні квитки: 24 години - 375 грн, 48 годин - 563 грн, 72 години - 750 грн. Пересадковий квиток: З 1 серпня запрацює квиток за 60 грн, що дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

З 1 серпня запрацює квиток за 60 грн, що дає право на необмежені пересадки між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин. Старі квитки: Поїздки, придбані за старим тарифом (8 грн), діятимуть до 14 вересня 2026 року. Після цього терміну залишок автоматично конвертується у грошовий еквівалент на картці.

Влада пояснює необхідність підняття цін подорожчанням енергоносіїв та величезними щорічними дотаціями, які зараз становлять близько 12 мільярдів гривень.

За підрахунками КМДА, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті.

Фото: нові тарифи на проїзд у Києві (kyivcity.gov.ua)

Маршрутки Києва: 25 гривень

Як повідомив керівник "Асоціації перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко, приватні перевізники також підвищують ціни до 25 гривень.

Основні причини такого кроку:

Кадрова криза: Після 1 червня, через зміни в процедурі бронювання, водіїв стало критично не вистачати. Багато працівників побоюються виходити на маршрути, що проходять через блокпости.

Після 1 червня, через зміни в процедурі бронювання, водіїв стало критично не вистачати. Багато працівників побоюються виходити на маршрути, що проходять через блокпости. Економічні чинники: Стрімке зростання вартості запчастин та мастильних матеріалів, прив’язаних до курсу долара.

Стрімке зростання вартості запчастин та мастильних матеріалів, прив’язаних до курсу долара. Відсутність системності: Перевізники наголошують, що через багаторічне "заморожування" цін адміністрація була змушена вдатися до різкого підвищення замість плавного коригування тарифів щороку.

Система пільг і нові штрафи за безквитковий проїзд

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) запевнили, що підвищення вартості проїзду не скасовує пільгових перевезень. Як і раніше, витрати на безкоштовний чи пільговий проїзд відповідних категорій громадян покриватимуться коштом столичного бюджету.

Хто зберігає право на пільговий проїзд у комунальному транспорті:

Ветерани та учасники бойових дій: за наявності відповідного посвідчення.

за наявності відповідного посвідчення. Особи з інвалідністю: згідно з умовами для відповідних груп.

згідно з умовами для відповідних груп. Пенсіонери за віком: за наявності "Картки киянина".

за наявності "Картки киянина". Студенти та учні: для студентів діє знижка 50% на місячний проїзний; для школярів - безкоштовний проїзд під час навчального року та спеціальні літні тарифи.

для студентів діє знижка 50% на місячний проїзний; для школярів - безкоштовний проїзд під час навчального року та спеціальні літні тарифи. Пільгові категорії соціального захисту: постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС (1 та 2 категорії), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також члени багатодітних родин.

Зі зростанням тарифів на проїзд автоматично збільшиться і відповідальність за безквитковий проїзд. Згідно з правилами, сума штрафу становить 20-кратний розмір вартості разової поїздки.

Тобто з 15 липня офіційний штраф за "зайця" у громадському транспорті зросте до 600 гривень.