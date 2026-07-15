В Киеве подорожал проезд с 15 июля: как теперь экономить и кто имеет право на льготы

15 июля в Киеве начали действовать новые тарифы на проезд. Стоимость разового билета в коммунальном транспорте выросла до 30 гривен, а в маршрутках - до 25 гривен.
РБК-Украина рассказывает все, что известно об подорожании проезда в Киеве.
Главное:
Согласно распоряжению КГГА, базовая цена поездки в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах составит 30 гривен.
Однако для постоянных пассажиров будет действовать прогрессивная система скидок, что позволит сэкономить. Чем больше поездок вы оплачиваете при пополнении карты, тем дешевле стоит каждая из них (до 25 грн за поездку при покупке 50 единиц).
Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 4875 гривен.
Ключевые изменения:
Власти объясняют необходимость повышения цен подорожанием энергоносителей и огромными ежегодными дотациями, которые сейчас составляют около 12 миллиардов гривен.
По подсчетам КГГА экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составить 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте.
Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)
Как сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко, частные перевозчики также повышают цены до 25 гривен.
Основные причины такого шага:
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заверили, что повышение стоимости проезда не отменяет льготных перевозок. Как и раньше, расходы на бесплатный или льготный проезд соответствующих категорий граждан будут покрываться за счет столичного бюджета.
Кто сохраняет право на льготный проезд в коммунальном транспорте:
С ростом тарифов на проезд автоматически увеличится и ответственность за безбилетный проезд. Согласно правилам, сумма штрафа составляет 20-кратный размер стоимости разовой поездки.
То есть с 15 июля официальный штраф за "зайца" в общественном транспорте вырастет до 600 гривен.
Напомним, что КГГА представила проект повышения тарифов на проезд еще 18 мая. Это сразу вызвало негодование среди киевлян. Петиция об отмене новых тарифов менее чем за сутки набрала необходимые 6 тысяч голосов. Однако власти отклонил это обращение.
Киевский городской совет профсоюзов также обратился в КГГА, чтобы отложить введение новых тарифов на 6 месяцев и сделать подорожание поэтапным, сперва повысив цену до 20 грн. Но это никак не повлияло на решение властей.