В Киеве подорожал проезд с 15 июля: как теперь экономить и кто имеет право на льготы

Главное: Новые цены: Разовая поездка в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи) стоит 30 грн, в маршрутках - 25 грн.

Разовая поездка в коммунальном транспорте (метро, автобусы, троллейбусы, трамваи) стоит 30 грн, в маршрутках - 25 грн. Как экономить: В городском транспорте действует прогрессивная система скидок при пополнении карты (25 грн за поездку при покупке 50 поездок).

В городском транспорте действует прогрессивная система скидок при пополнении карты (25 грн за поездку при покупке 50 поездок). Льготы: Все категории льготников, в том числе ветераны, лица с инвалидностью, пенсионеры ("Карточка киевлянина"), студенты и ученики, сохраняют право на бесплатный или льготный проезд.

Все категории льготников, в том числе ветераны, лица с инвалидностью, пенсионеры ("Карточка киевлянина"), студенты и ученики, сохраняют право на бесплатный или льготный проезд. Штрафы: Из-за повышения тарифа штраф за безбилетный проезд вырос до 600 грн (20-кратная стоимость разовой поездки).

Из-за повышения тарифа штраф за безбилетный проезд вырос до 600 грн (20-кратная стоимость разовой поездки). Важно: Ранее приобретенные поездки по 8 грн действительны до 14 сентября 2026 года. С 1 августа вводится пересадочный билет за 60 грн (90 минут неограниченных поездок).

Муниципальный транспорт: цены и скидки

Согласно распоряжению КГГА, базовая цена поездки в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах составит 30 гривен.

Однако для постоянных пассажиров будет действовать прогрессивная система скидок, что позволит сэкономить. Чем больше поездок вы оплачиваете при пополнении карты, тем дешевле стоит каждая из них (до 25 грн за поездку при покупке 50 единиц).

Безлимитный месячный проездной на все виды коммунального транспорта обойдется в 4875 гривен.

Ключевые изменения:

Туристические проездные: Вводятся безлимитные билеты: 24 часа - 375 грн, 48 часов - 563 грн, 72 часа - 750 грн.

Вводятся безлимитные билеты: 24 часа - 375 грн, 48 часов - 563 грн, 72 часа - 750 грн. Пересадочный билет С 1 августа заработает билет за 60 грн, что дает право на неограниченные пересадки между метро и наземным транспортом в течение 90 минут.

С 1 августа заработает билет за 60 грн, что дает право на неограниченные пересадки между метро и наземным транспортом в течение 90 минут. Старые билеты: Поездки, приобретенные по старому тарифу (8 грн), будут действовать до 14 сентября 2026 года. После этого срока остаток автоматически конвертируется в денежный эквивалент на карте.

Власти объясняют необходимость повышения цен подорожанием энергоносителей и огромными ежегодными дотациями, которые сейчас составляют около 12 миллиардов гривен.

По подсчетам КГГА экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составить 64,60 грн за поездку в метро и 44,14 грн - в наземном транспорте.

Фото: новые тарифы на проезд в Киеве (kyivcity.gov.ua)

Маршрутки Киева: 25 гривен

Как сообщил руководитель "Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области" Игорь Моисеенко, частные перевозчики также повышают цены до 25 гривен.

Основные причины такого шага:

Кадровый кризис: После 1 июня из-за изменений в процедуре бронирования водителей стало критически не хватать. Многие работники опасаются выходить на маршруты, проходящие через блокпосты.

После 1 июня из-за изменений в процедуре бронирования водителей стало критически не хватать. Многие работники опасаются выходить на маршруты, проходящие через блокпосты. Экономические факторы: Стремительный рост стоимости запчастей и смазочных материалов, привязанных к курсу доллара.

Стремительный рост стоимости запчастей и смазочных материалов, привязанных к курсу доллара. Отсутствие системности: Перевозчики отмечают, что из-за многолетней "заморозки" цен администрация была вынуждена прибегнуть к резкому повышению вместо плавной корректировки тарифов ежегодно.

Система льгот и новые штрафы за безбилетный проезд

В Киевской городской государственной администрации (КГГА) заверили, что повышение стоимости проезда не отменяет льготных перевозок. Как и раньше, расходы на бесплатный или льготный проезд соответствующих категорий граждан будут покрываться за счет столичного бюджета.

Кто сохраняет право на льготный проезд в коммунальном транспорте:

Ветераны и участники боевых действий: при соответствующем удостоверении.

при соответствующем удостоверении. Лица с инвалидностью: в соответствии с условиями для соответствующих групп.

в соответствии с условиями для соответствующих групп. Пенсионеры по возрасту: при наличии "Карточки киевлянина".

при наличии "Карточки киевлянина". Студенты и ученики: для студентов действует скидка 50% на месячный проездной; для школьников - бесплатный проезд во время учебного года и специальные летние тарифы.

для студентов действует скидка 50% на месячный проездной; для школьников - бесплатный проезд во время учебного года и специальные летние тарифы. Льготные категории социальной защиты: пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС (1 и 2 категории), дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также члены многодетных семей.

С ростом тарифов на проезд автоматически увеличится и ответственность за безбилетный проезд. Согласно правилам, сумма штрафа составляет 20-кратный размер стоимости разовой поездки.

То есть с 15 июля официальный штраф за "зайца" в общественном транспорте вырастет до 600 гривен.