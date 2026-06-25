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Киянам не по кишені: профспілки вимагають від КМДА переглянути план здорожчання проїзду

08:16 25.06.2026 Чт
3 хв
У міської влади є 30 днів на ухвалення рішення щодо пропозиції профспілок
aimg Василина Копитко
Киянам не по кишені: профспілки вимагають від КМДА переглянути план здорожчання проїзду Згідно з проєктом КМДА, нові ціни мали б запрацювати 15 липня, однак він не ухвалений (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
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Київська міська рада профспілок наполягає на відтермінуванні підвищення цін на проїзд у Києві щонайменше на 6 місяців. Так влада встигне розробити механізми захисту для працівників із низьким рівнем доходів.

Про це в ексклюзивному коментарі РБК-Україна повідомила Київська міська рада профспілок.

Головне:

  • Вимога профспілок: вони наполягають на відтермінуванні підвищення тарифів на 6 місяців для розробки механізмів компенсації для працівників бюджетної сфери.
  • Дискусія щодо ціни: Економічно обґрунтовані тарифи оцінюють у 44 грн для наземного транспорту та 64 грн для метро, проте профспілки вважають тариф 20 грн більш виваженим.
  • Позиція влади: КМДА зараз вивчає пропозиції профспілок щодо наслідків для бюджету та транспортних підприємств.
  • Процедурні строки: Міська влада зобов’язана розглянути пропозиції профспілок та прийняти рішення з обґрунтуванням протягом 30 календарних днів.

Якими можуть бути тарифи на проїзд

Питання тарифів обговорювалося більше місяця за участі профспілок, представників КМДА та комунальних підприємств. Зараз ситуація виглядає так:

  • Економічно обґрунтовані тарифи: розрахунки показують, що реальна вартість проїзду має становити 44 грн у наземному транспорті та 64 грн у метрополітені.
  • Пропозиція міста: КМДА пропонує встановити тариф 30 грн, покриваючи різницю з міського бюджету.
  • Пропозиція профспілок: вони вважають тариф у 20 грн обґрунтованим, оскільки він базується на рівні зростання мінімальної заробітної плати.

Чому профспілки хочуть відтермінувати підвищення цін

18 червня профспілки ухвалили постанову й направили до КМДА. Вони запропонували міській владі на 6 місяців відтермінувати запровадження тарифів і за цей час розробити ефективний механізм компенсації витрат на проїзд для працівників з низьким рівнем доходів, зокрема, бюджетної сфери комунальної та державної форми власності.

"Тариф у 20 грн розраховано виходячи з рівня зростання мінімальної заробітної плати у 2,4 рази з 2018 року (рік коли останній раз переглядались тарифи) 3720 грн до 8647 грн у 2026 році", - пояснюють у Профспілках.

Вони також зазначають, що працівники бюджетної сфери (освітяни, медики, працівники культури), які мають одні з найнижчих зарплат у столиці, фізично не в змозі оплачувати запропоновані тарифи в умовах війни та інфляції.

Якою буде процедура далі

"Міська влада зобов’язана розглянути внесені профспілками пропозиції та прийняти відповідне рішення (з обґрунтуванням або вмотивованою відмовою) протягом 30 календарних днів", - пояснили у Профспілках.

Додамо, що у 2021 році КМДА вже зверталася до профспілок із пропозицією встановити тариф 18 грн, проте згодом лист був відкликаний.

Згідно з територіальною угодою на 2021-2023 роки (чинність якої продовжено на період воєнного стану), сторони зобов'язані спільно обговорювати такі зміни.

Що кажуть в КМДА

КМДА у коментарі РБК-Україна повідомила, що зараз розглядає пропозицію Профспілок.

"Зараз вивчається можливість реалізації зазначеної пропозиції, оцінка її впливу на бюджет міста Києва та наслідки для комунальних транспортних підприємств з огляду на необхідність забезпечення сталої, безперебійної роботи громадського транспорту", - кажуть в КМДА.

Поки остаточного рішення щодо впровадження нових тарифів ще не прийнято.

Проєкт підвищення тарифів на проїзд у Києві

Нагадаємо, що 18 травня КМДА оприлюднила проєкт підвищення тарифів на міський транспорт. Експерти запропонували підняти ціни до 30 грн за разовий проїзд, до 1 088 грн - за місячний проїзний, до 4 875 грн - за місячний безліміт. У разі погодження нові ціни запрацюють вже 15 липня.

У КМДА наголошують, що економічно обґрунтований тариф на 2026 рік становить 64,60 грн за поїздку в метро та 44,14 грн - у наземному транспорті. Зараз квитки коштують 8 грн.

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