ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя

Проїзд по 30 грн у Києві: петиція проти нових тарифів за лічені години набрала голоси

11:26 19.05.2026 Вт
3 хв
Нову тарифну модель хочуть запустити вже у липні
aimg Василина Копитко
Проїзд по 30 грн у Києві: петиція проти нових тарифів за лічені години набрала голоси КМДА тепер має розглянути звернення містян щодо скасування нових тарифів (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Рішення про здорожчання транспорту в Києві викликало шквал обурення. Містяни менш ніж за добу зібрали понад 6 тисяч підписів під петицією про скасування нових тарифів. Тепер Київрада має розглянути це звернення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА.

Читайте також: 30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд

Головне:

  • На сайті Київради стрімко набрала необхідні голоси петиція проти підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті.
  • Автор звернення зазначає, що нова тарифна модель, яку планують запустити з 15 липня, стане соціально болючим ударом для киян.
  • Мешканці вимагають від столичної влади зупинити здорожчання на час війни та провести відкритий аудит "Київпастрансу" та метрополітену.

Нові тарифи: що готують для пасажирів

Приводом для капітального обурення містян став офіційно оприлюднений 18 травня намір встановити нову тарифну модель у комунальному транспорті Києва. Запустити її планують вже з 15 липня 2026 року, одразу після завершення всіх регуляторних процедур.

Проєкт передбачає кардинальне переформатування оплати: вартість разового квитка підскочить до 30 грн, а ціна за поїздку за транспортною карткою коливатиметься в межах 25-30 грн.

Окрім цього, впроваджується 90-хвилинний пересадковий квиток за 60 грн, а безлімітний проїзний на місяць коштуватиме рекордні 4 875 грн.

Чому кияни проти: аргументи громади

Автор петиції Олексій Ксєніч наголошує, що йдеться не про косметичне коригування, а про різке підвищення вартості базової міської послуги в умовах воєнного стану, коли доходи людей є вкрай нестабільними.

  • Удар по гаманцю: Для людей із низькою оплатою праці, студентів, переселенців та пенсіонерів нові розцінки стануть критичними. Наприклад, новий місячний безлімітний проїзний (4 875 грн) здатний з'їсти понад половину місячного доходу людини, яка отримує мінімальну заробітну плату.
  • Приклад інших міст: У петиції нагадують, що Харків під час війни взагалі залишив муніципальний транспорт безкоштовним для пасажирів, а у Дніпрі, Львові чи Одесі тарифи є значно помірнішими.
  • Альтернатива є: Бюджет Києва - один із найбільших у країні, тому місто має фінансові можливості дотувати перевезення, а не перекладати проблеми комунальників виключно на пасажирів.

Чого вимагають від Київради

Громада висунула чіткий перелік вимог до депутатів міської ради:

  • Офіційно звернутися до КМДА та заборонити введення тарифу у 30 грн за поїздку та проїзного за 4 875 грн до кінця війни.
  • Зобов'язати чиновників оприлюднити реальні економічні розрахунки собівартості та структури витрат.
  • Провести публічний незалежний аудит КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен".
  • Знайти альтернативні джерела фінансування транспорту за рахунок міського бюджету та оптимізації неефективних видатків чи сумнівних закупівель.

Тепер, коли петиція набрала 102% від необхідної норми голосів, слово залишається за мером столиці та профільними комісіями Київради.

Проїзд по 30 грн у Києві: петиція проти нових тарифів за лічені години набрала голосиПетиція набрала необхідних 6 тисяч голосів менш як за добу (скриншот)

Скільки зараз коштує проїзд у Києві

Зараз у муніципальному транспорті Києва діють фіксовані тарифи на пасажирські перевезення. Для звичайного режиму руху встановлено таку вартість:

  • 8,00 грн - поїздка в метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі та на фунікулері;
  • 14,99 грн - проїзд у міській електричці.

Також для пасажирів доступна лінійка проїзних квитків, де фінальна ціна залежить від обсягу придбаних поїздок.

Містяни можуть обрати абонементи на повний календарний місяць або на два тижні, а також оптимізувати витрати, придбавши проїзний на один обраний вид транспорту або комбінований варіант.

Читайте також про те, скільки коштує проїзд у різних містах України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КМДА Київ Метро Автобуси
Новини
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі