Проїзд по 30 грн у Києві: петиція проти нових тарифів за лічені години набрала голоси

Рішення про здорожчання транспорту в Києві викликало шквал обурення. Містяни менш ніж за добу зібрали понад 6 тисяч підписів під петицією про скасування нових тарифів. Тепер Київрада має розглянути це звернення.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Автор звернення зазначає, що нова тарифна модель, яку планують запустити з 15 липня , стане соціально болючим ударом для киян.

Мешканці вимагають від столичної влади зупинити здорожчання на час війни та провести відкритий аудит "Київпастрансу" та метрополітену.

Нові тарифи: що готують для пасажирів

Приводом для капітального обурення містян став офіційно оприлюднений 18 травня намір встановити нову тарифну модель у комунальному транспорті Києва. Запустити її планують вже з 15 липня 2026 року, одразу після завершення всіх регуляторних процедур.

Проєкт передбачає кардинальне переформатування оплати: вартість разового квитка підскочить до 30 грн, а ціна за поїздку за транспортною карткою коливатиметься в межах 25-30 грн.

Окрім цього, впроваджується 90-хвилинний пересадковий квиток за 60 грн, а безлімітний проїзний на місяць коштуватиме рекордні 4 875 грн.

Чому кияни проти: аргументи громади

Автор петиції Олексій Ксєніч наголошує, що йдеться не про косметичне коригування, а про різке підвищення вартості базової міської послуги в умовах воєнного стану, коли доходи людей є вкрай нестабільними.

Удар по гаманцю: Для людей із низькою оплатою праці, студентів, переселенців та пенсіонерів нові розцінки стануть критичними. Наприклад, новий місячний безлімітний проїзний (4 875 грн) здатний з'їсти понад половину місячного доходу людини, яка отримує мінімальну заробітну плату.

Приклад інших міст: У петиції нагадують, що Харків під час війни взагалі залишив муніципальний транспорт безкоштовним для пасажирів, а у Дніпрі, Львові чи Одесі тарифи є значно помірнішими.

Альтернатива є: Бюджет Києва - один із найбільших у країні, тому місто має фінансові можливості дотувати перевезення, а не перекладати проблеми комунальників виключно на пасажирів.

Чого вимагають від Київради

Громада висунула чіткий перелік вимог до депутатів міської ради:

Офіційно звернутися до КМДА та заборонити введення тарифу у 30 грн за поїздку та проїзного за 4 875 грн до кінця війни.

Зобов'язати чиновників оприлюднити реальні економічні розрахунки собівартості та структури витрат.

Провести публічний незалежний аудит КП "Київпастранс" та КП "Київський метрополітен".

Знайти альтернативні джерела фінансування транспорту за рахунок міського бюджету та оптимізації неефективних видатків чи сумнівних закупівель.

Тепер, коли петиція набрала 102% від необхідної норми голосів, слово залишається за мером столиці та профільними комісіями Київради.

Петиція набрала необхідних 6 тисяч голосів менш як за добу (скриншот)

Скільки зараз коштує проїзд у Києві

Зараз у муніципальному транспорті Києва діють фіксовані тарифи на пасажирські перевезення. Для звичайного режиму руху встановлено таку вартість: