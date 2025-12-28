У Києві за півтори доби відновили теплопостачання для 400 тисяч осель
У Києві відновили теплопостачання ще для понад 3,5 тисяч будівель, роботи тривають у посиленому режимі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Згідно із повідомленням Київської міської державної адміністрації, за півтори доби вдалось відновити подачу тепла для майже 400 тисяч осель. Вони залишились без теплопостачання внаслідок ворожої атаки на столицю в ніч на 27 грудня.
"Відновлювальні роботи тривають у посиленому режимі, щоб повністю стабілізувати ситуацію", - запевнили в КМДА.
Масований удар по Києву 27 грудня
Нагадаємо, в ніч на 27 грудня російські війська атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками. В місті лунали вибухи, працювали сили ППО.
Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога на тлі повідомлень про запуск крилатих ракет по південних областях України.
Згодом надійшла інформація про пожежі та руйнування в декількох районах столиці.
За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах Києва спостерігалися перебої з електропостачанням.
За кілька годин стало відомо про екстрені відключення електроенергії через масований удар РФ по енергетичній інфраструктурі столиці та області.
Близько 08:30 у "Київ Цифровому" з'явилось повідомлення про те, що у столиці не діють графіки відключення електроенергії.
За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ майже третина столиці залишилася без теплопостачання: понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.
Енергетики та комунальники одразу ж взялись до відновлення енерго- та теплопостачання, зазначали в КМДА.