Головна » Новини » Надзвичайні події

Майже третина Києва залишилася без тепла через атаку РФ

Київ, Субота 27 грудня 2025 09:23
UA EN RU
Майже третина Києва залишилася без тепла через атаку РФ Фото: майже третина Києва залишилася без тепла через російську атаку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок комбінованої атаки Росії на Київ 27 грудня майже третина столиці залишилася без теплопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Києва Віталія Кличка.

"Внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.
Електрики немає в частині районів лівого берега", - повідомив Кличко.

За словами мера, без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери. Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання.

Атака РФ на Київ

Нагадаємо, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили комбінований удар по Києву. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Зокрема, у Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох автомобілів на території СТО. Пожежу вже ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок атаки дронів виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху.

У Дарницькому районі палають кілька приватних будинків. Є загроза розповсюдження вогню на будинок для літніх людей поруч.

Також у Дарницькому районі уламки влучили у 24-поверховий будинок. Палає на верхньому поверсі.

А у Дніпровському районі палає на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Наразі відомо про 11 постраждалих у столиці.

Окрім того, через ворожу атаку у Києві ввели екстрені відключення світла.

