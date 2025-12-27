ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Київ під ударом. Що відомо про нічну атаку на столицю

Субота 27 грудня 2025 02:30
UA EN RU
Київ під ударом. Що відомо про нічну атаку на столицю Фото: війська РФ атакували Київ дронами та ракетами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками, у місті лунали гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Головне:

  • У Києві пролунала серія вибухів;
  • На столицю летіли "Кинджали" та "Калібри";
  • У мережі повідомляють про перепади світла.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

Також у Повітряних силах повідомляли про зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" – літака МіГ-31К та кілька швидкісних цілей у напрямку столиці.

Моніторингові пабліки повідомляли, що окрім "Кинджалів", столиця могла перебувати під атакою ракет типу "Іскандер-К".

За даними журналістів РБК-Україна, у окремих районах столиці спостерігались перебої з електропостачанням.

Війська РФ атакують Київ

Російські війська регулярно атакують столицю ударними безпілотниками та ракетами різних типів. Серед ключових цілей – об'єкти інфраструктури та енергетики.

Так, в ніч та зранку у вівторок, 23 грудня, РФ здійснила чергову комбіновану атаку по Україні із застосуванням дронів-камікадзе та ракет. Загалом ворог застосував понад 600 дронів та десятки ракет.

У Києві уламки безпілотника впали у Святошинському районі. Внаслідок обстрілу постраждали п'ятеро людей, серед них дитина.

Згодом повідомлялось, що у лікарні Києва померла 48-річна жінка, яка отримала поранення внаслідок ворожого обстрілу столиці 23 грудня. Вона отримала осколкові поранення голови у Святошинському районі та в тяжкому стані була доставлена до лікарні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обстріл Києва Вторгнення Росії до України Ракетний удар Дрони
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну