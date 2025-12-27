Київ під ударом. Що відомо про нічну атаку на столицю

Російські війська в ніч на 27 грудня атакували Київ ракетами різних типів, а також ударними безпілотниками, у місті лунали гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та повідомлення мера столиці Віталія Кличка.

Головне: У Києві пролунала серія вибухів;

На столицю летіли "Кинджали" та "Калібри";

У мережі повідомляють про перепади світла. "Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко. Також у Повітряних силах повідомляли про зліт носія аеробалістичних ракет "Кинджал" – літака МіГ-31К та кілька швидкісних цілей у напрямку столиці. Моніторингові пабліки повідомляли, що окрім "Кинджалів", столиця могла перебувати під атакою ракет типу "Іскандер-К". За даними журналістів РБК-Україна, у окремих районах столиці спостерігались перебої з електропостачанням.