Главная » Жизнь » Общество

В Киеве восстановили теплоснабжение для 400 тысяч домохозяйств

Киев, Воскресенье 28 декабря 2025 22:51
UA EN RU
В Киеве восстановили теплоснабжение для 400 тысяч домохозяйств Иллюстративное фото: восстановление теплоснабжения в Киеве (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве восстановили теплоснабжение еще для более 3,5 тысяч зданий, работы продолжаются в усиленном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Согласно сообщению Киевской городской государственной администрации, в течение полутора суток удалось восстановить подачу тепла для почти 400 тысяч домохозяйств. Они остались без теплоснабжения в результате вражеской атаки на столицу в ночь на 27 декабря.

"Восстановительные работы продолжаются в усиленном режиме, чтобы полностью стабилизировать ситуацию", - заверили в КГГА.

Массированный удар по Киеву 27 декабря

Напомним, в ночь на 27 декабря российские войска атаковали Киев ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками. В городе раздавались взрывы, работали силы ПВО.

Перед этим в Киеве была объявлена воздушная тревога на фоне сообщений о запуске крылатых ракет по южным областям Украины.

Впоследствии поступила информация о пожарах и разрушениях в нескольких районах столицы.

По информации журналистов РБК-Украина, в отдельных районах Киева наблюдались перебои с электроснабжением.

Через несколько часов стало известно об экстренных отключениях электроэнергии из-за массированного удара РФ по энергетической инфраструктуре столицы и области.

Около 08:30 в "Киев Цифровом" появилось сообщение о том, что в столице не действуют графики отключения электроэнергии.

По информации городского головы Киева Виталия Кличко, в результате комбинированной атаки России на Киев почти треть столицы осталась без теплоснабжения: более 2 600 жилых домов, 187 детских садов, 138 школ, 22 учреждения социальной сферы.

Энергетики и коммунальщики сразу же приступили к восстановлению энерго- и теплоснабжения, отмечали в КГГА.

