У Києві ввели екстрені відключення світла

Київ, Субота 27 грудня 2025 08:55
UA EN RU
У Києві ввели екстрені відключення світла Ілюстративне фото: у Києві ввели екстрені відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві зранку суботи, 27 грудня, введено екстрені відключення електроенергія. Причина - масований удар РФ по енергетичній інфраструктурі столиці та області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на застосунок "Київ Цифровий".

Протягом ночі російська армія декількома хвилями завдала ударів по Києву та Київській області. Вже вночі жителі столиці повідомляли про значні перебої з енергопостачанням.

Близько 08:30 у "Київ Цифровому" з'явилось повідомлення про те, що у столиці не діють графіки відключення електроенергії.
У Києві ввели екстрені відключення світла

Як повідомляло РБК-Україна, у ніч на 27 грудня російські війська здійснили масштабну атаку по Україні, застосувавши різні види озброєння. Під ударом, зокрема, опинилася Київська область. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина - мешканець Івано-Франківської області. Під час атаки він перебував за кермом вантажного автомобіля та зазнав осколкових поранень спини.

У Вишгороді вибуховою хвилею вибило вікна в багатоповерховому будинку. У Бориспільському районі зафіксовано пошкодження виробничих приміщень і двох автомобілів. У Бучанському районі виникла пожежа на будівельному майданчику. В Обухівському районі пошкоджено будівлю комунального підприємства однієї з територіальних громад.

Нагадаємо, вночі російські війська атакували Київ ракетами різних типів та ударними безпілотниками. У столиці неодноразово лунали потужні вибухи.

Зранку росіяни завдали повторних ударів по столиці. Наразі відомо про руйнування та пожежі у декількох районах столиці.

За інформацією журналістів РБК-Україна, в окремих районах Києва спостерігалися перебої з електропостачанням.

Також рятувальники показали перші фото наслідків атаки на столицю.

