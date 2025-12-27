У Києві лунають вибухи та працює ППО на тлі оголошеної ракетної небезпеки

У Києві лунають вибухи - ворог атакує балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - попередив міський голова Віталій Кличко. Мешканці Києва повідомляють про вибухи, які чутно у столиці. Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога на тлі повідомлень про запуск крилатих ракет по південних областях України. Згодом повітряна тривога поширилась на всю Україну. Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд: