ua en ru
Сб, 27 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Києві лунають вибухи та працює ППО на тлі оголошеної ракетної небезпеки

Київ, Субота 27 грудня 2025 01:43
UA EN RU
У Києві лунають вибухи та працює ППО на тлі оголошеної ракетної небезпеки Фото: ДСНС у Києві (facebook)
Автор: Марина Балабан

У Києві лунають вибухи - ворог атакує балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та Повітряні сили ЗСУ.

"Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!" - попередив міський голова Віталій Кличко.

Мешканці Києва повідомляють про вибухи, які чутно у столиці.

Перед цим у Києві була оголошена повітряна тривога на тлі повідомлень про запуск крилатих ракет по південних областях України.

Згодом повітряна тривога поширилась на всю Україну.

Наразі мапа повітряних тривог має такий вигляд:

У Києві лунають вибухи та працює ППО на тлі оголошеної ракетної небезпеки

Попередній масований обстріл України

Нагадаємо, у ніч на 23 грудня російські війська здійснили масований комбінований удар по об’єктах критичної інфраструктури України, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників. Загалом було зафіксовано 673 засоби повітряного нападу.

До відбиття повітряної атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та безпілотні системи Сил оборони України.

У Києві уламки ворожого дрона впали у Святошинському районі.

На Сумщині внаслідок удару російських БпЛА було зруйновано об’єкт критичної інфраструктури в Шостці. Через це значна частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Повітряна тривога Ракети
Новини
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
РФ відтягувала відповідь на мирний план на 2026 рік, але їй довелося прискоритися, - джерело
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну