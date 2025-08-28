У Києві після удару РФ пошкоджено офіс Британської ради: Стармер і Макрон відреагували

У ніч на 28 серпня Росія завдала масованого удару дронами та ракетами по Києву. Внаслідок атаки значних пошкоджень зазнав офіс Британської ради в Україні.

В організації повідомили, що будівля залишатиметься закритою для відвідувачів до подальшого оголошення. Водночас робота з українськими партнерами у сфері освіти та культури триватиме, попри можливі затримки у відповідях.

Реакція Великої Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, коментуючи нічну атаку, нагадав, що серед жертв обстрілу є мирні мешканці, включаючи дітей. Він висловив підтримку постраждалим від обстрілу киянам і засудив дії Росії.

"Мої думки з усіма, хто постраждав від безглуздих російських ударів по Києву, які пошкодили будівлю Британської Ради. Путін вбиває дітей і мирних жителів, саботуючи надії на мир. Це кровопролиття має закінчитися",- підкреслив Кір Стармер.

Засудження з боку Франції

Еммануель Макрон також рішуче відреагував на чергову атаку. Він назвав нічний обстріл варварством і терором.

"629 ракет і безпілотників за одну ніч над Україною: це російське уявлення про мир. Терор і варварство. Понад десяток загиблих, включаючи дітей. Житлові райони та цивільна інфраструктура піддані навмисним атакам. Пошкоджено офіси Представництва Європейського Союзу та Британської Ради. Франція найрішучіше засуджує ці безглузді та жорстокі атаки. Повна підтримка українського народу та найглибше співчуття всім скорботним родинам", - наголосив президент Франції.