ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Кремлі зробили цинічну заяву після масованого удару по Києву

Четвер 28 серпня 2025 13:58
UA EN RU
У Кремлі зробили цинічну заяву після масованого удару по Києву Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Москві заявили, що так звана "спеціальна військова операція" продовжується. У Кремлі традиційно запевняють, що ціллю ударів були "виключно військові об’єкти", попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Так, Пєсков під час розмови з російськими пропагандистами заперечив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

За його словами, війська РФ нібито продовжують бити виключно по "військових об’єктах", а "цілі успішно знищуються".

При цьому, попри численні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та загибель мирних жителів, Пєсков цинічно наголосив, що Росія "зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу" з Україною.

Атака на Київ 28 серпня

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.

Також сьогодні росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці, постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.

Крім того, окупанти завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.

Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Кремль Пєсков Ракети
Новини
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Під’їзд 5-поверхівки на Дарниці зруйнований дощенту: репортаж РБК-Україна з Києва після атаки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили