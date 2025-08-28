У Кремлі зробили цинічну заяву після масованого удару по Києву
У Москві заявили, що так звана "спеціальна військова операція" продовжується. У Кремлі традиційно запевняють, що ціллю ударів були "виключно військові об’єкти", попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.
Так, Пєсков під час розмови з російськими пропагандистами заперечив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.
За його словами, війська РФ нібито продовжують бити виключно по "військових об’єктах", а "цілі успішно знищуються".
При цьому, попри численні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та загибель мирних жителів, Пєсков цинічно наголосив, що Росія "зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу" з Україною.
Атака на Київ 28 серпня
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти здійснили масовану комбіновану атаку на Київ. Під ударом країни-терориста опинилися не лише цивільні об’єкти, а й дипломатичні установи. Зокрема, пошкоджено будівлю місії Європейського Союзу в Україні.
Також сьогодні росіяни влучили у торгівельний центр, який знаходиться у центрі столиці, постраждали житлові будинки недалеко від ТЦ.
Крім того, окупанти завдали прицільного удару по поїзду "Інтерсіті", який сьогодні мав вийти на маршрут Київ - Харків. У мережі показали уражений потяг.
Детальніше про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.