У Кремлі зробили цинічну заяву після масованого удару по Києву

У Москві заявили, що так звана "спеціальна військова операція" продовжується. У Кремлі традиційно запевняють, що ціллю ударів були "виключно військові об’єкти", попри численні руйнування житлових будинків і загибель мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Так, Пєсков під час розмови з російськими пропагандистами заперечив, що нічна атака Росії по Києву була спрямована проти мирного населення та цивільної інфраструктури.

За його словами, війська РФ нібито продовжують бити виключно по "військових об’єктах", а "цілі успішно знищуються".

При цьому, попри численні руйнування житлових будинків, об’єктів інфраструктури та загибель мирних жителів, Пєсков цинічно наголосив, що Росія "зберігає зацікавленість у продовженні переговорного процесу" з Україною.