В Києві під час ремонтних робіт помер співробітник "Київтеплоенерго"

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на енергетичному обʼєкті загинув 31-річний рятувальник. Трагедія сталася під час ліквідації наслідків російського удару по енергетичній інфраструктурі столиці.

Також раніше у Києві міська влада повідомляла про смерть працівника аварійної бригади, який помер через надмірне навантаження. А в середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт - його уразило струмом під час ліквідації наслідків теракту РФ на енергетичному об'єкті.

Зазначимо також, що станом на 30 січня у Києві триває відновлення теплопостачання та світла у будинках, пошкоджених під час обстрілів і аварій. Найскладніша ситуація - на Троєщині, де без опалення залишаються близько 350 будинків.