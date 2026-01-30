UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Києві під час ремонтних робіт помер співробітник "Київтеплоенерго"

Ілюстративне фото: київські ТЕЦ постраждали від терактів Росії (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Києві під час ремонтних робот на одному з об'єктів критичної інфраструктури помер співробітник "Київтеплоенерго". Йому було 66 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На одному з обʼєктів критичної інфраструктури під час роботи помер 66-річний працівник "Київтеплоенерго", - сказано у повідомленні.

За повідомленням КМДА, встановити причини смерті мають судмедексперти. Будь-яких подробиць щодо інциденту не розкривається. В КМДА висловили співчуття родині та колегам померлого.

Нагадаємо, нещодавно у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на енергетичному обʼєкті загинув 31-річний рятувальник. Трагедія сталася під час ліквідації наслідків російського удару по енергетичній інфраструктурі столиці.

Також раніше у Києві міська влада повідомляла про смерть працівника аварійної бригади, який помер через надмірне навантаження. А в середу, 21 січня, загинув колишній керівник "Укренерго" Олексій Брехт - його уразило струмом під час ліквідації наслідків теракту РФ на енергетичному об'єкті.

Зазначимо також, що станом на 30 січня у Києві триває відновлення теплопостачання та світла у будинках, пошкоджених під час обстрілів і аварій. Найскладніша ситуація - на Троєщині, де без опалення залишаються близько 350 будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКиївтеплоенергоОпалювальный сезонВійна в Україні