В Киеве во время ремонтных работ умер сотрудник "Киевтеплоэнерго" во время ремонтных работ

Напомним, недавно в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы.

Также ранее в Киеве городские власти сообщали о смерти работника аварийной бригады, который умер из-за чрезмерной нагрузки. А в среду, 21 января, погиб бывший руководитель "Укрэнерго" Алексей Брехт - его поразило током во время ликвидации последствий теракта РФ на энергетическом объекте.

Отметим также, что по состоянию на 30 января в Киеве продолжается восстановление теплоснабжения и света в домах, поврежденных во время обстрелов и аварий. Самая сложная ситуация - на Троещине, где без отопления остаются около 350 домов.