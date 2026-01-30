Троєщина без тепла: яка ситуація в Києві напередодні сильних морозів

У Києві триває відновлення теплопостачання та світла у будинках, пошкоджених під час обстрілів і аварій. Найскладніша ситуація - на Троєщині, де без опалення залишаються близько 350 будинків.

Про це розповіла прес-секретар КМВА Катерина Поп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Світло для будинків без тепла

Коментуючи заяву віце-прем’єра Олексія Кулеби про те, що у багатоповерхівках без тепла відтепер не вимикатимуть світло, речниця КМВА уточнила, що енергетики наразі адаптують це рішення.

"Багатоповерхівки, які не можуть відновити подачу тепла, будуть старатися максимально забезпечити електроенергією, аби компенсувати відсутність тепла", - сказала Поп.

Вона додала, що повністю уникнути перебоїв з напругою неможливо через активне використання обігрівачів, тому зараз шукають технічне рішення для балансування системи.

"Поки що це рішення на технічному погодженні з енергетиками, але по можливості будемо давати якомога більше світла, можливо не постійно, але якомога більше", - зазначила прес-секретар.

Ситуація на Троєщині

За даними КМВА, у Києві зараз менше 400 будинків залишаються без тепла, з яких близько 350 - у Деснянському районі, тобто на Троєщині.

Поп розповіла, що питання перебуває на контролі штабу під головуванням віце-прем’єр-міністра. Для відновлення систем залучені численні бригади з інших регіонів.

"Протягом доби кілька сотень будинків запустились, але температурний режим поки не дозволяє повноцінно піднятися теплоподачі до верхніх поверхів. Динаміка досить позитивна", - зазначила речниця.

Вона пояснила, що частина проблем виникла через порушення технічних правил управителями систем, але комунальні служби та додаткові бригади, зокрема з "Укрзалізниці", працюють над усуненням неполадок.

Підготовка Києва до морозів

Напередодні сильних морозів до мінус 23 градусів у столиці розгорнуто понад 1400 "пунктів незламності", серед яких понад 100 пунктів обігріву ДСНС.

Поп додала, що повернено графіки електропостачання, а будинки забезпечуються додатковими джерелами живлення, де це можливо. Це дозволяє місту частково компенсувати перебої та забезпечити життєдіяльність населення під час морозів.