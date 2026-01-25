В Києві під час аварійних робіт на енергообʼєкті загинув рятувальник
У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на енергетичному обʼєкті загинув 31-річний рятувальник. Трагедія сталася під час ліквідації наслідків російського удару по енергетичній інфраструктурі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.
"Під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних обʼєктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук", - повідомив Ігор Клименко.
За попередньою інформацією, чоловік зірвався з висоти близько 20 метрів. Отримані травми виявилися несумісними з життям.
Міністр наголосив, що служба рятувальників щодня пов’язана зі смертельним ризиком. Вони працюють у зруйнованих будівлях, під обстрілами, у вогні, воді та морозі, щоб врятувати інших.
Співчуття родині та колегам загиблого також висловила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.
"Світла памʼять Олександру. Мої найщиріші співчуття родині і колегам", - зазначила вона.
Фото: в Києві під час робіт на енергообʼєкті загинув рятувальник (t.me/Klymenko_MVS)
Нагадаємо, що в п’ятницю, 23 січня, у Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбулося прощання з колишнім очільником "Укренерго" Олексієм Брехтом. Він загинув від ураження електричним струмом під час відновлення електропостачання столиці після російської атаки.
Тим часом в Миколаєві внаслідок обстрілу РФ у неділю, 25 січня, постраждав енергетик. Також було пошкоджено енергетичне обладнання місцевого обленерго.
Раніше у Києві міська влада повідомляла про смерть працівника аварійної бригади, який помер через надмірне навантаження. Через дефіцит фахівців та регулярні удари Росії по енергетичній інфраструктурі столиці аварійні служби змушені працювати без вихідних по дві-три доби поспіль.