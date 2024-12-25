У Києві оновили графіки відключень світла, запроваджені через ракетну атаку

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на 25 грудня. Вони були запроваджені на Різдво через масовану ракетну російської армії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, метою є енергетика України .

Згідно з повідомленням, усього буде задіяно шість черг, які поділені на підчерги.

Прогноз на зиму

Як заявили у МВФ, енергетична ситуація цієї зими в Україні буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення електроенергії критично залежатимуть від масштабів подальших російських атак і суворості зимового періоду.

За даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року серія російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генеруючих потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

Незважаючи на такі значні втрати, ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада, коли Росія відновила атаки на енергетику.