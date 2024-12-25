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У Києві оновили графіки відключень світла, запроваджені через ракетну атаку

Україна, Середа 25 грудня 2024 09:30
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У Києві оновили графіки відключень світла, запроваджені через ракетну атаку Фото: Графіки відключень світла в Києві запровадили на Різдво (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві оновили графіки стабілізаційних відключень світла на 25 грудня. Вони були запроваджені на Різдво через масовану ракетну російської армії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК в Telegram.

Згідно з повідомленням, усього буде задіяно шість черг, які поділені на підчерги.

У Києві оновили графіки відключень світла, запроваджені через ракетну атакуУ Києві оновили графіки відключень світла, запроваджені через ракетну атаку

Масований обстріл на Різдво

Російські війська вранці 25 грудня завдали масованого ракетного удару по Україні. Росія підняла в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Як заявив глава Міненерго Герман Галущенко, метою є енергетика України.

Відомо, що було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС компанії ДТЕК. Крім того, частина Івано-Франківської області залишилася без світла.

Через масований обстріл "Укренерго" ввело в Україні графіки відключення світла.

Детальніше про атаку ворога - в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, останніми днями графіки відключень світла в Україні не застосовувалися.

Прогноз на зиму

Як заявили у МВФ, енергетична ситуація цієї зими в Україні буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення електроенергії критично залежатимуть від масштабів подальших російських атак і суворості зимового періоду.

За даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року серія російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генеруючих потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

Незважаючи на такі значні втрати, ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада, коли Росія відновила атаки на енергетику.

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Київ Графіки відключення світла
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