Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: пошкоджене обладнання

Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК сьогодні, 25 грудня. Обладнання станцій серйозно пошкоджене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Енергетики зазначають, що після закінчення обстрілів оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Це була 13 масована атака на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії цього року.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів.