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Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: пошкоджене обладнання

Україна , Середа 25 грудня 2024 08:43
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Окупанти вдарили по теплоелектростанціях ДТЕК: пошкоджене обладнання Фото: РФ атакували українські ТЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК сьогодні, 25 грудня. Обладнання станцій серйозно пошкоджене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Сьогодні РФ здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Енергетики зазначають, що після закінчення обстрілів оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання.

Це була 13 масована атака на українську енергетику і 10 масована атака на енергетичні підприємства компанії цього року.

Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну теплоелектростанції ДТЕК обстріляли понад 200 разів.

Обстріл енергетики України

В ніч на 25 грудня російські війська завдали нового масованого удару по Україні. Окупанти вночі випустили ракети різних типів.

В уряді повідомили, що росіяни масовано атакували енергетику України. Через обстріл в Україні ввели графіки відключення світла. У ДТЕК опублікували графіки для Києва, Київської, Дніпропетровська та Одеської областей.

Детальніше про атаку ворогу - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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ДТЕК ТЕС Війна в Україні Відключеня світла
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