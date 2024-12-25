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В Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ

Київ, Середа 25 грудня 2024 06:46
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В Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ Фото: в Україні ввели графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла запровадили в Україні у середу, 25 грудня. Причина - масований обстріл ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Як зазначаються енергетики, у зв'язку з масштабною ракетною атакою в Україні застосовані заходи обмеження споживання.

"Графіки застосування відключень у вашому регіоні – дізнавайтесь на сайті та офіційних сторінках вашого обленерго", - йдеться у повідомленні.

Варто додати, що на тлі масованого обстрілу у мережі повідомляли про відключення світло. Електроенергія зникла у Києві та низці областей України.

Масована атака ворога

Росіяни звечора 24 грудня випустили по Україні дрони. Проте вночі Повітряні сили ЗСУ повідомили також про пуски ракет.

Зокрема, ворог також випустив крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря. Крім того, були зафіксовані пуски балістичних ракет.

Відомо, що під масованим обстрілом перебуває Харків. Також вибухи лунали у Дніпрі і Полтавській області.

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В Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ
В Україні ввели графіки відключення світла через масовану атаку РФ
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