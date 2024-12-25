Під ударом енергетика, пошкоджені ТЕС: що відомо про наслідки атаки РФ на Різдво

Росія вчергове масовано атакувала енергетичні об'єкти України , запустивши ракети та безпілотники. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, ворог намагався залишити українців без світла, газу, тепла і води.

Про наслідки масованої атаки РФ по Україні на Різдво - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне станом на зараз:

Ворог запускав ракети з Ту-95мс, "Калібри", балістику та "Шахеди".

Ціллю вчергове стала енергетична інфраструктура України.

Росія завдала удару по теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкоджено обладнання.

Під масованим обстрілом балістики був Харків, також по місту влучив "Шахед". "Прильоти" у трьох районах та шість постраждалих.

На Прикарпатті через удар частина області. Частина області деякий час була без електропостачання.

На Вінниччині є пошкодження енергетичної інфраструктури.

У Кіровоградській області загорілася газова труба біля приватного будинку. Також пошкоджено вікна в будинках.

На Полтавщині внаслідок обстрілу пошкоджена енергетична інфраструктура.

Київська область - пошкоджені вантажівки, приватні будинки та кав'ярня.

Через масштабну ракетну атаку "Укренерго" екстрено вимкнуло світло, щоб зберегти енергосистему.

РФ випустила понад 70 ракет і більш ніж 100 ударних дронів. Силам ППО вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів, - Зеленський

У Дніпрі через обстріл загинув працівник ТЕС.

Атака на енергетику, пошкоджені ТЕС

Як зазначив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю окупантів знову стала енергетична інфраструктура України. Через що "Укренерго" запровадило превентивні відключення світла.

Згодом в ДТЕК заявили, що під час обстрілу під удар потрапили теплоелектростанції компанії. Серйозно пошкоджено обладнання ТЕС.

"Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться в заяві ДТЕК.

Там зазначили, що цього року це вже тринадцята масована атака на українську енергетику і десята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

"Удари росіян по енергетиці на Різдво. Робили все, аби лишити українців без світла, газу, тепла і води", - зазначив своєю чергою керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, в частині регіонів станом на зараз є перебої з теплопостачанням, а саме:

Харківщина - 500 тисяч абонентів залишаються без тепла, це 2677 будинки.

Дніпропетровщина - у Дніпрі та Зеленодольську 55 і 100 будинків без теплопостачання відповідно.

Івано-Франківська область - без тепла 81 житловий будинок.

РФ запустила понад 70 ракет, - Зеленський

На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський, він звернув увагу, що кожен російський масований удар потребує часу на підготовку.

"Це ніколи не спонтанне рішення. Це усвідомлений вибір не тільки цілей, але й часу та дати. Сьогодні Путін свідомо обрав Різдво для атаки. Що може бути більш нелюдським? Понад 70 ракет, серед яких балістичні, і більш ніж сотня ударних дронів. Цілі - наша енергетика. Вони продовжують боротися за блекаут в Україні", - повідомив Зеленський.

За попередніми даними від президента, українським захисникам вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів. Втім, є влучання.

"Станом на зараз у кількох регіонах є відключення. Енергетики працюють, щоб якомога швидше відновити подачу світла", - додав Зеленський.

Ситуація по регіонах

Харків

Перші вибухи у місті пролунали у місті близько 06:00. Мер Ігор Терехов повідомив про пуски балістики у бік Харкова. Пізніше голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунало щонайменше сім вибухів. Тим часом в мережі пишуть, що було нараховано 11 вибухів за 27 секунд у Харкові.

Пізніше стало відомо про влучання у Салтівському, Київському та Немишлянському районах. Загалом у Харкові наразі 6 постраждалих. Після ударів балістикою по місту прилетів "Шахед" по приватному будинку.

Прикарпаття

Під час атаки вибухи чули в Івано-Франківській області. В самому обласному центрі "без прильотів і попередньо без уламків", написав мер Руслан Марцінків. Втім, він попередив про перебої зі світлом, а і в певних районах поганий звʼязок.

Тим часом голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук розповіла, що ворог завдав удару по Прикарпаттю. Внаслідок цього частина області опинилася без електропостачання, а саме жителі Калуша, Бурштина та Івано-Франківська.

Пізніше в "Прикарпаттяобленерго" повідомили, що вранці через атаку на об'єкти енергетики мали місце аварійні вимкнення ЛЕП 35 (110) кВ. І тому було обмежене електропостачання в десятках населених пунктах регіону. Однак наразі вони вже всі зі світлом, кажуть енергетики.

Однак місто Калуш після російської атаки залишилося без водопостачання через знеструмлення очисних споруд, про це у Телеграмі заявив Калуський міський голова Андрій Найда.

За його словами, також в місті немає теплопостачання, є перебої з електроенергією. Вранці соціальні заклади та лікарні довелось переключати на генератори.

Вінницька область

У Вінницькій області внаслідок нічної атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури Перша заступниця начальника ОВА Наталя Заболотна повідомила, що станом на ранок, "завдяки злагодженій роботі енергетиків, всі споживачі заживлені".

Житомирська область

Сьогодні вночі внаслідок ворожої атаки в Житомирському районі було пошкоджено дерев’яну занедбану будівлю, а також зайнявся сарай, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко.

"Завдяки професійним діям бійців ДСНС пожежу було ліквідовано за 30 хвилин. Травмованих та загиблих немає", - додав він.

Фото: наслідки нічної атаки в Житомирському районі (facebook.com/MNSZhytomyr)

Київська область

В Київській області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Втім, внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах пошкоджено 12 вантажівок, кафе та 3 приватні будинки. В будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Фото: наслідки ворожої атаки в Київській області (facebook.com/MNSZhytomyr)

Дніпро

Багато вибухів було чути в Дніпрі. Втім, про наслідки атаки в місті та області місцева влада не повідомляла. В обласному центрі виникли проблеми з водопостачанням у кількох мікрорайонах. Причиною стало аварійне відключення насосних станцій через перепади напруги в електромережі, інформує "Дніпроводоканал".

Кіровоградська область

За словами голови ОВА Андрія Райковича, в регіоні сталась пожежа газової труби біля приватного домоволодіння. Також пошкоджено вікна в будинках.

Фото: наслідки ворожої атаки в Кіровоградській області (facebook.com/MNSZhytomyr)

В ДСНС повідомили, що внаслідок падіння уламків ворожої повітряної цілі у Кіровоградській області сталася пожежа на складі на площі 100 м кв. Вогонь локалізували, триває його ліквідація.

Фото: в Кіровоградській області через падіння уламків спалахнула пожежа на складі (t.me/dsns_telegram)

Полтавська область

Також ворог атакував й Полтавщину. За попередньою інформацією від ОВА, в регіоні є пошкодження енергетичної інфраструктури та тимчасові вимкнення світла в Кременчуцькому районі. Фахівці вже працюють над відновленням.

Дніпропетровська область

Стало відомо й про першу загиблу людину внаслідок ракетної атаки.

"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Польща підіймала авіацію, а в Молдову залетіла ракета

Через російську ракетну атаку на Україну у повітряному просторі Польщі діяла військова авіація. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Тим часом, за даними Повітряних сил ЗСУ, у період атаки одна з російських ракет пролетіла територію Молдови попрямувала на Чернівці.