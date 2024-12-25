Росія масовано атакує енергетику України, - Міненерго

Росія масовано атакує Україну у середу, 25 грудня. Під ударом ворогу знову енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в Facebook.

Міністр додав, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - зазначив Галущенко.

Обстріл України 25 грудня

Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та балістичних ракет.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні відключення світла.

Влада Харкова повідомила про масований обстріл міста. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також відомо, що на тлі масштабного обстрілу Польща підняла у небо військову авіацію. Детальніше про атаку - за посиланням.

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