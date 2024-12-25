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Росія масовано атакує енергетику України, - Міненерго

Київ, Середа 25 грудня 2024 07:24
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Росія масовано атакує енергетику України, - Міненерго Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (facebook.com/atom.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Росія масовано атакує Україну у середу, 25 грудня. Під ударом ворогу знову енергетика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра енергетики України Германа Галущенка в Facebook.

"Ворог знову масовано атакує енергетику. Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми", - зазначив Галущенко.

Міністр додав, що щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження.

Обстріл України 25 грудня

Росіяни в ніч на 25 грудня випустили по Україні ракети. Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря та балістичних ракет.

Через масований обстріл енергетики ввели в Україні відключення світла.

Влада Харкова повідомила про масований обстріл міста. Внаслідок атаки є постраждалі.

Також відомо, що на тлі масштабного обстрілу Польща підняла у небо військову авіацію. Детальніше про атаку - за посиланням.

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