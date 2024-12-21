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У МВФ назвали, від чого залежатимуть відключення світла в Україні

Україна, Субота 21 грудня 2024 12:45
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У МВФ назвали, від чого залежатимуть відключення світла в Україні Фото: Дефіцит електроенергії в Україні взимку залежатиме від обстрілів і погоди (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Енергетична ситуація цієї зими в Україні буде дуже складною. Дефіцит електроенергії та відключення електроенергії критично залежатимуть від масштабів подальших російських атак і суворості зимового періоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Меморандум з МВФ.

За даними МВФ, у січні-жовтні 2024 року серія російських атак на українську енергосистему пошкодила або знищила понад 10 ГВт генеруючих потужностей, що становить близько половини пікового попиту минулої зими.

Незважаючи на такі значні втрати, ситуація в енергетичному секторі залишалася відносно стабільною до листопада.

"Російські обстріли і руйнування енергетичної інфраструктури в листопаді-грудні завдали нових економічних збитків і втрат, обмеживши електрогенерувальні потужності України, збільшивши дефіцит енергії та спричинивши масові й тривалі вимкнення електроенергії в домогосподарствах у всій країні", - йдеться в документі.

Як зазначають експерти фонду, влада України оперативно працює над розв'язанням проблем, викликаних триваючими руйнівними атаками на енергетичну інфраструктуру. Ремонтні роботи пройшли успішно, і нове електрогенеруюче обладнання стабільно надходило в експлуатацію, що доповнювалося підвищенням ЄС ліміту на імпорт до 2,1 ГВт (з 1,7 ГВт) з додатковими 250 МВт екстреної підтримки.

За даними МВФ, влада також накопичила газ на опалювальний сезон відповідно до цільового рівня.

Введення в експлуатацію 0,9 ГВт резервних розподілених генерації, а також розширення імпортних потужностей і підтримка у відновленні пошкоджених генеруючих потужностей дозволяють частково пом'якшити наслідки дефіциту. Негативний вплив дефіциту потужності на низку галузей промисловості також частково пом'якшується прямим імпортом електроенергії компаніями для виробничих цілей, розвитком власної генерації, зазначають у МВФ.

Нагадаємо, у жовтні МВФ оцінив зимовий дефіцит енергії в Україні в 3-4 ГВт, що "відповідає оцінкам інших зацікавлених сторін", водночас переважають негативні ризики через ракетні атаки і сезонні чинники.

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Графіки відключення світла Відключеня світла
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