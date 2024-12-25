В Киеве обновили графики отключений света, введенные из-за ракетной атаки

В Киеве обновили графики стабилизационных отключений света на 25 декабря. Они были введены на Рождество из-за массированной ракетной российской армии по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Отметим, в последние дни графики отключений света в Украине не применялись.

Российские войска утром 25 декабря нанесли массированный ракетный удар по Украине. Россия подняла в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Как заявил глава Минэнерго Герман Галущенко, целью является энергетика Украины .

Согласно сообщению, всего будет задействовано шесть очередей, которые поделены на подочереди.

Прогноз на зиму

Как заявили в МВФ, энергетическая ситуация этой зимой в Украине будет очень сложной. Дефицит электроэнергии и отключения электроэнергии будут критически зависеть от масштабов дальнейших российских атак и суровости зимнего периода.

По данным МВФ, в январе-октябре 2024 года серия российских атак на украинскую энергосистему повредила или уничтожила более 10 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около половины пикового спроса прошлой зимы.

Несмотря на столь значительные потери, ситуация в энергетическом секторе оставалась относительно стабильной до ноября, когда Россия возобновила атаки на энергетику.