У Києві оголосили тривогу, в області працює ППО
У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, у столиці України оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.
"У Київській області працює ППО. Не нехтуйте заходами безпеки! Бережіть себе та близьких", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
Раніше повідомлялося, що у повітряному просторі Київської області помічено ворожу ціль, українські сили ППО готові її знищити.
Також ми писали, що сили ППО України в ніч проти 6 лютого знищили ворожі дрони в Харківській області.
Крім того, в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження . Нагадаємо, днями в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.