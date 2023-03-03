У Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт: там пролунали вибухи

Ілюстративне фото: у Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт (Getty Images)

Сьогодні, 3 березня, у районі Брянського аеропорту пролунали кілька вибухів. Україну вже звинувачують у "атаці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистський Telegram-канал Mash.