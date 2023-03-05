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Спецпідрозділ Kraken знищив дроном вежу спостереження у Брянській області РФ

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Росія, Неділя 05 березня 2023 20:13
Спецпідрозділ Kraken знищив дроном вежу спостереження у Брянській області РФ Фото: спецпідрозділ "Kraken" знищив вежу спостереження (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні. 5 березня, у Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпідрозділ Kraken.

Окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України спецпідрозділ Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищив сьогодні автономну вежу спостереження "Гренадер" у Брянській області.

Нагадаємо, днями у Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.

Також ми писали, що 2 березня у Брянській області місцеві жителі почули вибухи.

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