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У небі Київської області помічено ворожу ціль, - ОВА

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 00:29
У небі Київської області помічено ворожу ціль, - ОВА Фото: у небі Київської області помічена ворожа повітряна ціль (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

У повітряному просторі Київської області помічено ворожу ціль, українські сили ППО готові її знищити.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

"Мешканці Київської області! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.

В адміністрації також закликали мешканців перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші – не фотографувати та не публікувати результати роботи сил ППО.

Раніше повідомлялося, що сили ППО України в ніч проти 6 лютого знищили ворожі дрони в Харківській області.

Також ми писали, що в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження. Нагадаємо, днями в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.

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Вторгнення Росії до України Київська область дрони ПВО
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