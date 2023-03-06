У небі Київської області помічено ворожу ціль, - ОВА
У повітряному просторі Київської області помічено ворожу ціль, українські сили ППО готові її знищити.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.
"Мешканці Київської області! У небі виявили повітряну ціль. Сили ППО напоготові", - йдеться у повідомленні Київської ОВА.
В адміністрації також закликали мешканців перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги та дотримуватись інформаційної тиші – не фотографувати та не публікувати результати роботи сил ППО.
Раніше повідомлялося, що сили ППО України в ніч проти 6 лютого знищили ворожі дрони в Харківській області.
Також ми писали, що в Брянській області Російської Федерації за допомогою дрону було знищено автономну вежу спостереження. Нагадаємо, днями в Росії заявили про атаку на Брянський аеропорт.
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