В Киеве объявили тревогу, в области работает ПВО

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, в столице Украины объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

"В Киевской области работает ПВО. Не пренебрегайте мерами безопасности! Берегите себя и близких", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Ранее сообщалось, что в воздушном пространстве Киевской области замечена вражеская цель, украинские силы ПВО готовы ее уничтожить.

Также мы писали, что силы ПВО Украины в ночь на 6 февраля уничтожили вражеские дроны в Харьковской области.

Кроме того, в Брянской области Российской Федерации с помощью дрона была уничтожена автономная башня наблюдения. Напомним, на днях в России заявили об атаке на Брянский аэропорт.

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