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Сили ППО знищили ворожі дрони над Харківською областю

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Харківська область, Понеділок 06 березня 2023 00:12
Сили ППО знищили ворожі дрони над Харківською областю Фото: Сили ППО знищили ворожі дрони над Харківською областю (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ППО України в ніч проти 6 березня знищило ворожі дрони в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника в Telegram.

Зазначається, що знищено ворожі БПЛА, які йшли в районі Балаклії та Змієва.

"Однак, це не всі ворожі "Шахеди", наше ППО продовжує працювати за цілями", - повідомив Мельник.

Як повідомлялося, російські окупанти вранці в середу, 1 березня, обстріляли Чугуїв Харківської області. Зафіксовано три "прильоти". Поранення отримали чоловік 52 років та 13-річний хлопчик. Росіяни обстріляли Чугуєва ракетами типу С-300. Також пошкоджено навчальний заклад та котельня.

Нагадаємо, що в Києві та області було оголошено тривогу через те, що в небі над регіоном було виявлено повітряний об'єкт.

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