У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку "Шахедів", працює ППО

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та ряді регіонів України сьогодні зранку, 2 вересня, оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ та Telegram мера Києва Віталія Кличка.

Зазначається, що для столиці існує загроза застосування ударних дронів, які рухаються з північного напрямку.

"Київщина: БпЛА курсом на Вишгород, Димер, Гостомель, Бучу", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

У Києві працює ППО

"На лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.
Перебувайте в укриттях", - зазначив Кличко.

У КМВА також підтвердили роботу сил протиповітряної оборони у столиці.

Мер Києва о 10:00 також повідомив, що ворожі безпілотники зафіксовано над центром столиці.

Близько 12:00 у Києві також було чути вибух на фоні атаки ворожих ударних безпілотників.

У КМВА також повідомили, що станом на 12:09 небезпека ударних дронів залишається.

"Перебувайте в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - додали у КМВА.

Тривога у Києві тривала 3 години та 40 хвилин.

Що кажуть у Офісі президента

"Росіяни атакують Україну "Шахедами". В Києві працює ППО", - повідовив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей.

Удар по Україні 2 вересня

Нагадаємо, російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.

Також під атакою загарбників опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Також повідомлялось, що в Ізмаїльському районі Одеської області росіяни знову били по портах.

Більше подробиць про нічний обстріл РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

