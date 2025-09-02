В Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки "Шахедов", работает ПВО

В Киеве и ряде регионов Украины сегодня утром, 2 сентября, объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Отмечается, что для столицы существует угроза применения ударных дронов, которые движутся с северного направления.
"Киевская область: БпЛА курсом на Вышгород, Дымер, Гостомель, Бучу", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
"На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.
Находитесь в укрытиях", - отметил Кличко.
В КГВА также подтвердили работу сил противовоздушной обороны в столице.
Мэр Киева в 10:00 также сообщил, что вражеские беспилотники зафиксированы над центром столицы.
"Россияне атакуют Украину "Шахедами". В Киеве работает ПВО", - сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По его словам, никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей.
Напомним, российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области. В результате атаки произошел пожар, один человек погиб, есть пострадавшие.
Также под атакой захватчиков оказался город Сумы - там дважды раздавались взрывы. Есть пострадавшие, которые обратились за амбулаторной помощью, среди них - ребенок.
Также сообщалось, что в Измаильском районе Одесской области россияне снова били по портам.
Больше подробностей о ночном обстреле РФ - читайте в материале РБК-Украина.