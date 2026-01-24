У Києві обмежать освітлення парків і скверів

Як повідомляється, у вечірній час до початку комендантської години та після її завершення:

світлодіодні ліхтарі працюють в енергоощадному режимі - до 20% потужності;

інші світильники вмикають частково - приблизно 30% від загальної кількості.

Під час комендантської години зовнішнє освітлення в місті вимикають повністю.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснюють: більшість світильників у парках і скверах - застарілі й не мають можливості регулювати яскравість. В умовах обмеженого енергопостачання їх експлуатація недоцільна, тому освітлення таких локацій вимикатимуть повністю.

"Вимкнення відбувається поетапно та переважно вручну - фахівці КП "Київміськсвітло" працюють так, щоб зберегти освітлення вулиць і основних магістралей", - зазначили у КМДА.