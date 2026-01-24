У Києві обмежать освітлення парків і скверів

Через дефіцит електроенергії у Києві ухвалили рішення поетапно обмежувати та вимикати зовнішнє освітлення в парках і скверах - задля раціонального використання енергоресурсів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Як повідомляється, у вечірній час до початку комендантської години та після її завершення:
Під час комендантської години зовнішнє освітлення в місті вимикають повністю.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснюють: більшість світильників у парках і скверах - застарілі й не мають можливості регулювати яскравість. В умовах обмеженого енергопостачання їх експлуатація недоцільна, тому освітлення таких локацій вимикатимуть повністю.
"Вимкнення відбувається поетапно та переважно вручну - фахівці КП "Київміськсвітло" працюють так, щоб зберегти освітлення вулиць і основних магістралей", - зазначили у КМДА.
Нагадаємо, минулого тижня в Україні ввели надзвичайну ситуацію в енергетиці. Через наслідки обстрілів та сильні морози ситуація зі світлом в країні, зокрема у Києві, значно погіршилася.
Також на цьому тлі влада вирішила послабити комендантську годину. Це потрібно для того, щоб українці, за потреби, могли у будь-який час дістатися до пункту обігріву чи Пункту незламності.
Вчора, 23 січня, "Укренерго" повідомляло, що вранці ситуація в енергосистемі України суттєво ускладнилася. Одразу кілька об'єктів генерації вийшли в аварійний ремонт.
Як пояснили в компанії, головна причина вимушених відключень - наслідки масованих ракетно-дронових атак на українські електростанції та підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.
Енергетики розповіли, що обладнання працює на межі можливого. Через попередні пошкодження та руйнування вцілілі енергоблоки несуть колосальне перевантаження, щоб забезпечити країну світлом і потребують зупинки для ремонту.
Водночас Міністерство енергетики розраховує найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень.
Зранку суботи, 24 січня, у кількох областях України запроваджено аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів.
Цієї ночі Росія здійснила черговий комбінований удар по Україні з використанням ударних дронів та ракет різних типів.
Найбільше постраждав Київ. Пошкодження та руйнування зафіксовані у п'яти районах.
Внаслідок масштабної атаки РФ на лівому березі Києва перебої з теплом та водою. Майже 6 тисяч будинків залишилися без опалення.