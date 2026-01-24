В Киеве ограничат освещение парков и скверов

Как сообщается, в вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения:

светодиодные фонари работают в энергосберегающем режиме - до 20% мощности;

другие светильники включают частично - примерно 30% от общего количества.

Во время комендантского часа наружное освещение в городе выключают полностью.

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют: большинство светильников в парках и скверах - устаревшие и не имеют возможности регулировать яркость. В условиях ограниченного энергоснабжения их эксплуатация нецелесообразна, поэтому освещение таких локаций будут выключать полностью.

"Отключение происходит поэтапно и преимущественно вручную - специалисты КП "Киевгорсвет" работают так, чтобы сохранить освещение улиц и основных магистралей", - отметили в КГГА.