В Киеве ограничат освещение парков и скверов

Из-за дефицита электроэнергии в Киеве приняли решение поэтапно ограничивать и выключать наружное освещение в парках и скверах - для рационального использования энергоресурсов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Как сообщается, в вечернее время до начала комендантского часа и после его завершения:
Во время комендантского часа наружное освещение в городе выключают полностью.
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА объясняют: большинство светильников в парках и скверах - устаревшие и не имеют возможности регулировать яркость. В условиях ограниченного энергоснабжения их эксплуатация нецелесообразна, поэтому освещение таких локаций будут выключать полностью.
"Отключение происходит поэтапно и преимущественно вручную - специалисты КП "Киевгорсвет" работают так, чтобы сохранить освещение улиц и основных магистралей", - отметили в КГГА.
Напомним, на прошлой неделе в Украине ввели чрезвычайную ситуацию в энергетике. Из-за последствий обстрелов и сильных морозов ситуация со светом в стране, в частности в Киеве, значительно ухудшилась.
Также на этом фоне власти решили ослабить комендантский час. Это нужно для того, чтобы украинцы, при необходимости, могли в любое время добраться до пункта обогрева или пункта несокрушимости.
Вчера, 23 января, "Укрэнерго" сообщало, что утром ситуация в энергосистеме Украины существенно осложнилась. Сразу несколько объектов генерации вышли в аварийный ремонт.
Как пояснили в компании, главная причина вынужденных отключений - последствия массированных ракетно-дронных атак на украинские электростанции и подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.
Энергетики рассказали, что оборудование работает на пределе возможного. Из-за предыдущих повреждений и разрушений уцелевшие энергоблоки несут колоссальную перегрузку, чтобы обеспечить страну светом и требуют остановки для ремонта.
В то же время Министерство энергетики рассчитывает в ближайшие дни постепенно перейти от аварийных к почасовым отключениям.
Утром субботы, 24 января, в нескольких областях Украины введены аварийные отключения электроэнергии из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов.
Этой ночью Россия осуществила очередной комбинированный удар по Украине с использованием ударных дронов и ракет различных типов.
Больше всего пострадал Киев. Повреждения и разрушения зафиксированы в пяти районах.
В результате масштабной атаки РФ на левом берегу Киева перебои с теплом и водой. Почти 6 тысяч домов остались без отопления.