У Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей: подробиці

У Києві через ремонтні роботи, викликані пошкодженням водопроводу, частково перекрили рух Набережним шосе. Орієнтовно, обмеження введені на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Фахівці "Київводоканалу" усувають пошкодження водопроводу на Набережному шосе, 25. Через роботи перекрита перша смуга руху в обох напрямках – від мосту Патона до мосту Метро", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що для ремонту тимчасово призупинили водопостачання ділянкою трубопроводу діаметром 1400 мм, при цьому водопостачання споживачам не відключатимуть. Орієнтовний термін виконання робіт – близько однієї доби.