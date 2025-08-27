ua en ru
Ср, 27 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей: подробиці

Середа 27 серпня 2025 14:36
UA EN RU
У Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей: подробиці Фото: у Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві через ремонтні роботи, викликані пошкодженням водопроводу, частково перекрили рух Набережним шосе. Орієнтовно, обмеження введені на добу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМДА.

"Фахівці "Київводоканалу" усувають пошкодження водопроводу на Набережному шосе, 25. Через роботи перекрита перша смуга руху в обох напрямках – від мосту Патона до мосту Метро", - зазначили у КМДА.

Повідомляється, що для ремонту тимчасово призупинили водопостачання ділянкою трубопроводу діаметром 1400 мм, при цьому водопостачання споживачам не відключатимуть. Орієнтовний термін виконання робіт – близько однієї доби.

У Києві на добу частково перекрили рух однією з головних магістралей: подробиці

Обмеження руху у Києві

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що у Києві частково обмежують рух транспорту проспектом Алішера Навої від вулиці Князя Романа Мстиславича до проспекту Алішера Навої, 16. Крім того, запроваджують зміни в русі автобусів на маршруті №44.

Також раніше рух транспорту в Києві частково обмежили до кінця місяця на Столичному шосе. Також повідомлялось про часткове перекриття Солом’янської площі.

Окрім того, до кінця року діятимуть зміни на шляхопроводі на перетині вулиць Михайла Бойчука і Саперно-Слобідської. Це збільшує навантаження на центральні під’їзди - враховуйте це при плануванні маршруту.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМДА Київ
Новини
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
РФ атакувала об'єкти енергетики у шести областях: у Кабміні розповіли про наслідки
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили