В Киеве на сутки частично перекрыли движение по одной из главных магистралей: подробности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что для ремонта временно приостановили водоснабжение участком трубопровода диаметром 1400 мм, при этом водоснабжение потребителям не будут отключать. Ориентировочный срок выполнения работ - около одних суток.

"Специалисты "Киевводоканала" устраняют повреждения водопровода на Набережном шоссе, 25. Из-за работ перекрыта первая полоса движения в обоих направлениях - от моста Патона до моста Метро", - отметили в КГГА.

Ограничения движения в Киеве

Сегодня, 27 августа, стало известно, что в Киеве частично ограничивают движение транспорта по проспекту Алишера Навои от улицы Князя Романа Мстиславича до проспекта Алишера Навои, 16. Кроме того, вводят изменения в движении автобусов на маршруте №44.

Также ранее движение транспорта в Киеве частично ограничили до конца месяца на Столичном шоссе. Также сообщалось о частичном перекрытии Соломенской площади.

Кроме того, до конца года будут действовать изменения на путепроводе на пересечении улиц Михаила Бойчука и Саперно-Слободской. Это увеличивает нагрузку на центральные подъезды - учитывайте это при планировании маршрута.