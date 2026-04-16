UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві лунали вибухи: росіяни атакували столицю балістикою

02:49 16.04.2026 Чт
2 хв
Окрім балістики Повітряні сили повідомляли про групи дронів, які рухались на столицю з півночі
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків ударів РФ (ДСНС України)

У Києві після другої ночі 16 квітня пролунали вибухи - місто атакували балістичні ракети РФ. Також військові Повітряних сил попереджали про групи дронів, які рухались на столицю з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської МВА Тимура Ткаченка, мера Віталія Кличка та ПС.

"Ворог атакує столицю ракетами. Будьте в укриттях до відбою!" - написав Ткаченко о 2:35.

Мер Віталій Кличко через кілька хвилин сповістив про вибухи у столиці та роботу ППО, а також закликав жителів столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні Сили о 1:49 повідомляли в Telegram про групи дронів на півночі, які західним курсом рухались у напрямку Київщини. Про загрозу застосування балістики повідомлення з'явились опів на третю ночі, а далі ПС писали про швидкісні цілі на Київ з півночі два рази.

Оновлено о 2:47

Кличко повідомив про виклик медиків у Шевченківський район столиці.

Оновлено 2:51

Також голова МВА написав про налідки ударів у Подільскому та Оболонському районах Києва. В Оболонському відомо про постраждалих, а в Подільському - внаслідок атаки сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі.

Обстріл України 15 квітня

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Також повідомлялось, що унаслідок вечірнього удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики. Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївВійна в УкраїніРакети