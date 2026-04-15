"Космічний Перл-Харбор": в США заявили про плани Росії розмістити ядерну зброю на орбіті

Росія планує розмістити на орбіті ядерну протисупутникову зброю, здатну спричинити "космічний Перл-Харбор". Ця загроза ставить під удар не лише військову перевагу НАТО, а й увесь глобальний цифровий порядок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Космічних сил США генерала Стівена Ватйінга газеті The Times .

За словами Вайтінга, Росія прагне розмістити ядерний заряд на низькій навколоземній орбіті (300-1200 миль над Землею). Це дозволить Кремлю "зрівняти поле бою", нейтралізувавши технологічну перевагу Заходу.

Один ядерний вибух у космосі може знищити або вивести з ладу до 10 000 супутників (близько 80% від загальної кількості). Це спричинить катастрофічні наслідки, такі, як миттєва втрата GPS, супутникового інтернету та мобільного зв'язку, а також параліч військової розвідки та систем цілевказання НАТО.

Розміщення такої зброї є прямим порушенням Договору про космос 1967 року, підписаного СРСР. Але не схоже, щоб Росію це надто сильно турбувало.

"Я не говоритиму про наші джерела та методи розвідки, але, очевидно, це звіт, який нас дуже непокоїть", - сказав генерал.

За словами Вайтінга, США планують подвоїти свої інвестиції в космічну оборонну сферу до 71 млрд щорічно. Союзникам США теж слід посилити витрати такого роду, якщо вони хочуть не зіткнутися із "космічним Перл-Харбором".