Понад 20 ракет та майже 400 безпілотників: що відомо про комбінований удар РФ цього дня

Росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснли комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Починаючи з 9:00 15 квітня, противник здійснив комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками. До 22:00 цього дня військовими Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 382 повітряних цілей.

РФ нарощує виробництво дронів

Нагадаємо, ще минулого року Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.

У лютому цього року українська розвідка оприлюднилоа дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.

Ще відомо, що цього року Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого.