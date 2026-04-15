Понад 20 ракет та майже 400 безпілотників: що відомо про комбінований удар РФ цього дня
Росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснли комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Відомості про ворожі цілі
Починаючи з 9:00 15 квітня, противник здійснив комбінований удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними безпілотниками. До 22:00 цього дня військовими Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 382 повітряних цілей.
А саме на Україну ворог запустив:
- 20 крилатих ракет Х-101 (з акваторії Каспійського моря);
- 1 крилату ракету Іскандер-К (із Ростовської області);
- 361 безпілотників, із яких 200 - типу Shahed, посеред інших - Гербера та Італмас.
Пуски безпілотників зафіксовані із напрямків: Шаталово, Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму.
Як ПС відбивали атаку
Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 22:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 369 ворожих цілей:
- 19 крилатих ракет Х-101;
- 1 крилату ракету Іскандер-К;
- 349 БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотників інших типів.
Зафіксовано влучання однієї ракети та 12 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Фото: звіт ПС за 15 квітня (Повітряні Сили Telegram)
РФ нарощує виробництво дронів
Нагадаємо, ще минулого року Росія інвестувала щонайменше 3 мільярди доларів у розгортання масового виробництва ударних дронів, зокрема "Шахедів". До безпілотної індустрії вже залучено понад 900 компаній.
У лютому цього року українська розвідка оприлюднилоа дані 21 російського підприємства, залученого до розробки та виробництва безпілотників, які Росія використовує у війні проти України.
Ще відомо, що цього року Росія планує виробити на три мільйони FPV-дронів більше, ніж минулого.