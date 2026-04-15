У Дніпрі через атаку РФ постраждали діти: наймолодшому - 1,5 року
Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про постраждалих унаслідок російської атаки на Дніпро, серед яких двоє малолітніх дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжа.
Постраждалі внаслідок атаки
Унаслідок удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики.
Як зазначив глава ОВА, у них зафіксовано множинні садна, їм надають необхідну медичну допомогу.
Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.
Стан поранених і допомога медиків
За інформацією обласної влади, лікарі оперативно надали допомогу постраждалим. Діти перебувають під наглядом фахівців, їхній стан контролюється.
Жінка також отримує лікування в медичному закладі. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу.
Руйнування та наслідки удару
Унаслідок атаки виникли пожежі - загорілися офісна будівля та гараж. Вогонь вдалося ліквідувати. Також зафіксовано пошкодження автомобілів, що знаходилися поблизу.
На місці продовжують працювати служби, які фіксують наслідки удару та оцінюють обсяг руйнувань.
Нагадуємо, що в ніч на 15 квітня російські війська атакували низку українських міст і населених пунктів, унаслідок чого в Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах і Сумах зафіксовано пожежі, руйнування та постраждалих.
Зазначимо, що в ніч на 15 квітня російські війська завдали удару по Дніпру із застосуванням безпілотників, унаслідок чого виникла пожежа.