ua en ru
Ср, 15 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Дніпрі через атаку РФ постраждали діти: наймолодшому - 1,5 року

22:19 15.04.2026 Ср
2 хв
Хлопчикам надається вся необхідна медична допомога
aimg Анастасія Никончук
У Дніпрі через атаку РФ постраждали діти: наймолодшому - 1,5 року Фото: ДСНС (GettyImages)

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив про постраждалих унаслідок російської атаки на Дніпро, серед яких двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжа.

Читайте також: Пошкоджено квартири, є загиблий: ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Одесі

Постраждалі внаслідок атаки

Унаслідок удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики.

Як зазначив глава ОВА, у них зафіксовано множинні садна, їм надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

Стан поранених і допомога медиків

За інформацією обласної влади, лікарі оперативно надали допомогу постраждалим. Діти перебувають під наглядом фахівців, їхній стан контролюється.

Жінка також отримує лікування в медичному закладі. Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу.

Руйнування та наслідки удару

Унаслідок атаки виникли пожежі - загорілися офісна будівля та гараж. Вогонь вдалося ліквідувати. Також зафіксовано пошкодження автомобілів, що знаходилися поблизу.

На місці продовжують працювати служби, які фіксують наслідки удару та оцінюють обсяг руйнувань.

Нагадуємо, що в ніч на 15 квітня російські війська атакували низку українських міст і населених пунктів, унаслідок чого в Запоріжжі, Дніпрі, Черкасах і Сумах зафіксовано пожежі, руйнування та постраждалих.

Зазначимо, що в ніч на 15 квітня російські війська завдали удару по Дніпру із застосуванням безпілотників, унаслідок чого виникла пожежа.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
обстріл Дніпра Війна в Україні
Новини
Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
Аналітика
