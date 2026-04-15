Пошкоджено квартири, є загиблий: ударний дрон влетів у багатоповерхівку в Одесі
Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один БПЛА влучив у житловий багатоповерховий будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВА Олега Кіпера в мережі Telegram.
Удар по житловому будинку в Одесі
Унаслідок атаки ворожого безпілотника в Одесі пошкоджено житловий багатоповерховий будинок. Повідомляється, що удар припав на верхні поверхи будівлі - пошкоджено квартири на 5-7 поверхах. Після влучання виникла пожежа, яка охопила частину приміщень.
Рятувальні служби оперативно прибули на місце події та розпочали ліквідацію наслідків атаки. Осередок загоряння вдалося локалізувати, роботи з повної ліквідації пожежі тривали.
Наслідки та уточнення інформації
Інформація про постраждалих унаслідок удару, а також остаточні масштаби руйнувань наразі уточнюються. На місці працюють екстрені служби, проводиться обстеження пошкодженої будівлі.
Фахівці фіксують наслідки атаки та оцінюють стан конструкцій будинку, щоб визначити рівень пошкоджень і подальші заходи безпеки для жителів.
Оновлення на 19:25
Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок удару безпілотника постраждало четверо людей.
Також було розвернуто оперативний штаб. Роботи на місці тривають.
О 19:29 очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав інформацію про те, що в Березівському районі внаслідок влучання безпілотника пошкоджено дах приватного житлового будинку.
На території біля будинку виникла пожежа, яку згодом ліквідували рятувальники. Інформація про постраждалих наразі не надходила.
Оновлення на 19:40
Голова Одеської ДВА Сергій Лисак повідомив, що один із постраждалих помер - медики намагалися зробити все можливе, проте отримані травми виявилися несумісними з життям. Також кількість постраждалих збільшилася до шести осіб.
Нагадуємо, що в ніч на 14 квітня російські війська завдали масованого удару дронами типу "Шахед" по півдню Одеської області, унаслідок чого були вражені об'єкти портової інфраструктури та цивільні споруди.
Зазначимо, що в ніч на 11 квітня російські війська атакували Одесу, внаслідок чого загинуло двоє людей, ще двоє дістали поранення. Удар припав на житловий сектор і призвів до значних руйнувань як міських, так і приватних будівель.