Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве раздавались взрывы: россияне атаковали столицу баллистикой

02:49 16.04.2026 Чт
2 мин
Кроме баллистики Воздушные силы сообщали о группах дронов, которые двигались на столицу с севера
aimg Юлия Маловичко
Фото: работники ГСЧС на ликвидации последствий ударов РФ (ГСЧС Украины)

В Киеве после двух ночи 16 апреля прогремели взрывы - город атаковали баллистические ракеты РФ. Также военные Воздушных сил предупреждали о группах дронов, которые двигались на столицу с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко, мэра Виталия Кличко и ПС.

"Враг атакует столицу ракетами. Будьте в укрытиях до отбоя!" - написал Ткаченко в 2:35.

Мэр Виталий Кличко через несколько минут сообщил о взрывах в столице и работе ПВО, а также призвал жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные Силы в 1:49 сообщали в Telegram о группах дронов на севере, которые западным курсом двигались в направлении Киевщины. Об угрозе применения баллистики сообщения появились в половине третьего ночи, а дальше ВС писали о скоростных целях на Киев с севера два раза.

Обновлено в 2:47

Кличко сообщил о вызове медиков в Шевченковский район столицы.

Обновлено 2:51

Также глава МВА написал о следах ударов в Подольском и Оболонском районах Киева. В Оболонском известно о пострадавших, а в Подольском - в результате атаки произошел пожар в жилом доме на первом этаже.

Обстрел Украины 15 апреля

Вечером 15 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники, часть из которых летела на Одессу. И, к сожалению, один дрон попал в жилой многоэтажный дом.

Также сообщалось, что в результате вечернего удара по Днепру пострадали двое детей - трехлетний и полуторагодовалый мальчики. Позже стало известно, что общее количество пострадавших возросло до трех человек. Кроме детей, ранения получила 38-летняя женщина. Ее госпитализировали, состояние оценивается как средней тяжести.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

