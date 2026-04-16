У Києві лунали вибухи: росіяни атакували столицю балістикою

У Києві після другої ночі 16 квітня пролунали вибухи - місто атакували балістичні ракети РФ. Також військові Повітряних сил попереджали про групи дронів, які рухались на столицю з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської МВА Тимура Ткаченка, мера Віталія Кличка та ПС.

"Ворог атакує столицю ракетами. Будьте в укриттях до відбою!" - написав Ткаченко о 2:35.

Мер Віталій Кличко через кілька хвилин сповістив про вибухи у столиці та роботу ППО, а також закликав жителів столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні Сили о 1:49 повідомляли в Telegram про групи дронів на півночі, які західним курсом рухались у напрямку Київщини. Про загрозу застосування балістики повідомлення з'явились опів на третю ночі, а далі ПС писали про швидкісні цілі на Київ з півночі два рази.

Кличко повідомив про виклик медиків у Шевченківський район столиці.

Також голова МВА написав про налідки ударів у Подільскому та Оболонському районах Києва. В Оболонському відомо про постраждалих, а в Подільському - внаслідок атаки сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі.