У Києві лунали вибухи: росіяни атакували столицю балістикою

02:49 16.04.2026 Чт
2 хв
Окрім балістики Повітряні сили повідомляли про групи дронів, які рухались на столицю з півночі
aimg Юлія Маловічко
У Києві лунали вибухи: росіяни атакували столицю балістикою Фото: працівники ДСНС на ліквідації наслідків ударів РФ (ДСНС України)

У Києві після другої ночі 16 квітня пролунали вибухи - місто атакували балістичні ракети РФ. Також військові Повітряних сил попереджали про групи дронів, які рухались на столицю з півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Київської МВА Тимура Ткаченка, мера Віталія Кличка та ПС.

Читайте також: "Космічний Перл-Харбор": в США заявили про плани Росії розмістити ядерну зброю на орбіті

"Ворог атакує столицю ракетами. Будьте в укриттях до відбою!" - написав Ткаченко о 2:35.

Мер Віталій Кличко через кілька хвилин сповістив про вибухи у столиці та роботу ППО, а також закликав жителів столиці перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Повітряні Сили о 1:49 повідомляли в Telegram про групи дронів на півночі, які західним курсом рухались у напрямку Київщини. Про загрозу застосування балістики повідомлення з'явились опів на третю ночі, а далі ПС писали про швидкісні цілі на Київ з півночі два рази.

Оновлено о 2:47

Кличко повідомив про виклик медиків у Шевченківський район столиці.

Оновлено 2:51

Також голова МВА написав про налідки ударів у Подільскому та Оболонському районах Києва. В Оболонському відомо про постраждалих, а в Подільському - внаслідок атаки сталася пожежа в житловому будинку на першому поверсі.

Обстріл України 15 квітня

Увечері 15 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники, частина з яких летіла на Одесу. І, на жаль, один дрон влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Також повідомлялось, що унаслідок вечірнього удару по Дніпру постраждали двоє дітей - трирічний і півторарічний хлопчики. Пізніше стало відомо, що загальна кількість постраждалих зросла до трьох осіб. Крім дітей, поранення дістала 38-річна жінка. Її госпіталізували, стан оцінюють як середньої тяжкості.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни 15 квітня з 9 по 22 годину здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши понад 20 ракет та 349 дронів. Зафіксовано 12 влучань, а також падіння уламків збитих цілей.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи