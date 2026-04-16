В Киеве раздавались взрывы: россияне атаковали столицу баллистикой

В Киеве после двух ночи 16 апреля прогремели взрывы - город атаковали баллистические ракеты РФ. Также военные Воздушных сил предупреждали о группах дронов, которые двигались на столицу с севера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской МВА Тимура Ткаченко, мэра Виталия Кличко и ПС.

"Враг атакует столицу ракетами. Будьте в укрытиях до отбоя!" - написал Ткаченко в 2:35.

Мэр Виталий Кличко через несколько минут сообщил о взрывах в столице и работе ПВО, а также призвал жителей столицы находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Воздушные Силы в 1:49 сообщали в Telegram о группах дронов на севере, которые западным курсом двигались в направлении Киевщины. Об угрозе применения баллистики сообщения появились в половине третьего ночи, а дальше ВС писали о скоростных целях на Киев с севера два раза.

Кличко сообщил о вызове медиков в Шевченковский район столицы.

Также глава МВА написал о следах ударов в Подольском и Оболонском районах Киева. В Оболонском известно о пострадавших, а в Подольском - в результате атаки произошел пожар в жилом доме на первом этаже.