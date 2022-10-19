У Києві чути вибухи

У середу, 19 жовтня, у Києві пролунали вибухи. Вже було чутно що найменше три.

За даними кореспондента, їх чули жителі Троєщини, що на Лівому березі Дніпра. Також було чути звуки роботи ППО.

Як повідомлялось, у вівторок, 18 жовтня, у Києві також пролунали вибухи. Було зафіксовано, попередньо, три "прильоти" на Лівому березі столиці. Під удар потрапив об'єкт енергозабезпечення у Деснянському районі.

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